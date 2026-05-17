Selbstverständlich sei das Büro auch am Sonntag besetzt, lacht Christian Pehsl ins Telefon. Also haben wir Glück und bitten den Meteorologen bei der Geosphere Austria nicht nur um einen aktuellen Lagebericht in Sachen Sonnenschein und Temperaturen – sondern auch um einen Blick in Richtung Pfingsten. Schließlich will das Freizeitprogramm an so einem verlängerten Wochenende gut geplant sein.

Für den Wochenstart und die kommenden Tage kann Pehsl jedenfalls beruhigen: „Es geht mit den Temperaturen aufwärts und es erwarten uns auch viele Sonnenstunden, wenn es auch leicht wechselhaft wird und man da wie dort mit Regenschauern rechnen muss.“ Nach einem Wochenstart mit Temperaturen um die 20 Grad könnten es bis zum Donnerstag in Teilen der Steiermark durchaus 24 Plusgrade werden.

Auch sonntags im Einsatz: Meteorologe Christian Pehsl © KLZ/Jürgen Fuchs

„Wesentlich wärmer“

Und zu Pfingsten? Welches Wetter erwartet all jene, die nicht nach Lignano oder sonst wohin abdüsen? „Hätten Sie mich gestern gefragt, hätte ich uneingeschränkt von tollen Pfingsten geschwärmt“, lacht Pehsl. Doch nun mache eine Wetterkarte ein wenig auf Spaßbremse und rede von einem möglichen kleinen Tief. „Ich sehe das momentan aber als Ausreißer bei den Daten. Grundsätzlich gehen wir aktuell noch von schönen Pfingsten aus. Jedenfalls sollte es in einer Woche wesentlich wärmer werden als an diesem Wochenende.“