Pro

2024 fluteten 4,6 Milliarden China-Pakete, ganze 91 Prozent von Shein & Temu, die EU. In Österreich unangefochten: Amazon, das mit 4,3 Milliarden Euro über 40 Prozent der Online-Ausgaben kontrolliert. Hinter dem Boom steckt ein System aus Dumpingpreisen, aggressivem Marketing und enormer Umweltbelastung. Dass die Bundesregierung nun eine Paketabgabe von zwei Euro einführt, ist ein längst überfälliger Schritt zu mehr Kostenwahrheit. Wir als Greenpeace fordern diese Maßnahme seit Langem, denn bisher wurde der ökologische Preis der Paketflut schlicht ignoriert. Kurzlebige und potenziell sogar gefährliche Produkte von internationalen Großkonzernen wie Temu, Amazon oder Shein werden um den halben Globus gejagt, um oft nach kürzester Zeit im Müll zu landen.

Die Abgabe betrifft konsequent alle großen Konzerne im Versandhandel, die die 100-Millionen-Euro-Umsatzgrenze überschreiten. Das ist nur fair. Denn wer massenhaft Logistik beansprucht und damit hohe CO 2 -Emissionen sowie enorme Müllberge verursacht, darf dafür nicht länger nur mit Profiten belohnt werden. Zwei Euro pro Paket sind ein Signal für ökologische Ehrlichkeit: Transport und Verpackung haben einen ökologischen Preis, den wir uns als Gesellschaft nicht länger leisten können. Darüber hinaus dient die Paketabgabe der notwendigen Gegenfinanzierung für die Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel.

So wird eine ökologische Schieflage korrigiert: So wird klimaschädlicher Massenkonsum bepreist und gleichzeitig der tägliche Einkauf leistbarer. Nach dem Aus für die Plastikabgabe steht die Regierung nun in der Verantwortung zu zeigen, dass ökologische Reformen nicht beim ersten Gegenwind der Wirtschaft aufgegeben werden..

Dass die Industrie nun mit massivem Lobbying versucht, diese Abgabe in letzter Sekunde zu verhindern, ist ein durchschaubares Manöver. Die Interessenvertreter inszenieren sich als Retter des österreichischen Handels, während sie in Wahrheit die schützende Hand über internationale Großkonzerne halten. Durch die klare Umsatzgrenze von 100 Millionen Euro werden kleine, heimische Händler geschützt. Wer jetzt gegen diese Maßnahme wettert, verteidigt nicht den österreichischen Handel, sondern die rücksichtslosen Geschäftsmodelle globaler Giganten.

Die Paketabgabe ist notwendig, um den endlosen Kreislauf aus Billigproduktion, Paketflut und Wegwerfware zu durchbrechen. Wer mit massenhaft verschickten Billigprodukten Gewinne macht, wird mit der Paketabgabe endlich auch zur Verantwortung gezogen.

Kontra

Der Handelsverband teilt das grundsätzliche Ziel der Bundesregierung – mehr Fairness im Onlinehandel. Doch die geplante Paketabgabe von 2 Euro für alle Onlinehändler mit mehr als 100 Millionen Euro Umsatz ist der falsche Weg. Sie wird als Maßnahme gegen Temu und Shein verkauft, trifft aber vor allem österreichische und europäische Händler, die rechtskonform agieren. Die eigentlichen Verursacher der Wettbewerbsverzerrung werden das System weiterhin umgehen.

Damit schießt sich Österreich bereits vor dem Start der Fußball-WM ein Eigentor. Anstatt Kontrollen im E-Commerce zu verstärken und das Vollzugsdefizit abzubauen, schafft das Finanzministerium eine Innovations- und Investitionsbremse für den Wirtschaftsstandort. Die Paketsteuer ist de facto ein 2-Euro-Österreich-Aufschlag im E-Commerce – eine Inländerdiskriminierung, die am Ende 4.000 heimische KMU-Händler trifft, die über Plattformen wie Amazon, Zalando oder Ebay verkaufen. Anstatt wie im Regierungsprogramm versprochen keine neuen Steuern einzuheben, kommt eine Massensteuer durch die Hintertür. Das verteuert den Online-Einkauf für alle Konsumenten im Land und befeuert die Inflation.

Laut EU-Kommission sind Kleinsendungen aus Drittstaaten im Vorjahr um 26 Prozent auf 5,8 Milliarden Pakete gestiegen, über 90 Prozent davon stammen aus China. Genau dort müsste angesetzt werden, nicht bei europäischen Webshops. Der E-Commerce schafft in Österreich rund 13,1 Milliarden Euro Wertschöpfung und sichert 250.000 Arbeitsplätze.

Überdies gibt es massive EU-rechtliche Bedenken: Die Abgabe verstößt potenziell gegen die Warenverkehrsfreiheit, differenziert unsachlich nach Vertriebsform und Umsatzhöhe und ist beihilferechtlich problematisch. Österreich riskiert jahrelange Verfahren und am Ende eine politische Blamage. Kein einziges EU-Land konnte bis dato eine nationale Paketabgabe erfolgreich umsetzen – Frankreich und Italien sind daran gescheitert.

Hinzu kommt das Vollzugsdefizit: Der Rechnungshof hat darauf hingewiesen, dass die österreichischen Behörden mit der bestehenden Infrastruktur den grenzüberschreitenden Versandhandel nicht kontrollieren können. Anstatt Reformen im überfrachteten, staatlichen System umzusetzen, greift die Politik einmal mehr in die Privatwirtschaft ein und gefährdet tausende Arbeitsplätze.

Der richtige Weg ist der europäische: Ab 1. Juli 2026 fällt EU-weit die Zollfreigrenze für Drittstaatensendungen unter 150 Euro, es wird eine EU-weite Abgabe von 3 Euro auf entsprechende Kleinsendungen eingeführt. Im November 2026 folgt eine EU-weite Bearbeitungsgebühr von voraussichtlich 2 Euro. Der HV appelliert daher an die Bundesregierung, die nationale Paketabgabe nicht einzuführen und stattdessen auf bereits beschlossene europäische Lösungen zu setzen.