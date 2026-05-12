Ab Herbst soll eine umstrittene Paketabgabe dem Bund und den Ländern rund 280 Millionen Euro jährlich einbringen. Den entsprechenden Gesetzesentwurf legte die Regierung am Montag dem Parlament vor. Der ursprüngliche Plan, nur für Sendungen aus Drittstaaten eine Paketabgabe einzuführen, ließ sich rechtlich nicht umsetzen, berichten „Zeit im Bild“ und „Der Standard“. Daher werden ab Ende September zwei Euro pro Sendung auch für inländische Paketzustellungen fällig, wenn Unternehmen Pakete an Endverbraucher senden.

Der Gesetzentwurf sieht allerdings einige Ausnahmen vor. Die Abgabe gilt nur für Geschäfte mit Endkunden, B2B-Onlineshops sind nicht betroffen. Die Regelung gilt zudem nur für Unternehmen im Versandhandel mit mehr als 100 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Neben den großen Plattformen wie Zalando, Amazon, Temu oder Shein sind damit auch heimische Versandhändler wie die Otto Austria Group oder Electronic4you betroffen.

„Noch mehr Steuern und noch mehr Steuern!“

Die geplante Abgabe für Pakete sorgte im Kleine-Zeitung-Forum für Aufregung. Zahlreiche Userinnen und User sind empört, dass eine derartige Abgabe beim Bestellen von Waren aufgeschlagen werden soll. Besonders harte Kritik hagelt es für die Einführung neuer Gebühren und die Regierung, die diese verantwortet. „Klaus S.“ schreibt: „Noch mehr Steuern und noch mehr Steuern (...)!“

Auch „MCW61“ empfindet die geplante Abgabe als zusätzliche Belastung für die Bevölkerung: „Das ist nichts anderes als eine neue Steuer, die das Volk belastet! Der angebliche Grundgedanke wurde hier total verfehlt! Was kommt als Nächstes? Werden die PV-Besitzer eine Steuer bezahlen müssen, dafür, dass sie die Sonne zur Erzeugung von Strom nutzen?“

„Georgies“ kann einer weiteren Abgabe ebenfalls nichts Positives abgewinnen: „Noch eine neue Steuer! Diese Regierung ist dreist ohne Ende. Anstatt endlich dringend notwendige Strukturreformen anzugehen, den Staat und die Verwaltung zu verschlanken, effizienter und sparsamer zu machen, erfinden sie weitere Steuern. Wie sagt man so schön, es wird ‚einnahmenseitig‘ gespart und ‚oben‘ werden fröhliche Urständ gefeiert.“

Und enttäuscht zeigt sich „Harimau11“ im Forum: „Das Traurige ist, dass der Regierung alles Mögliche einfällt, wo man Abgaben erhöhen kann, aber mir fällt spontan keine einzige Einsparung ein. Irgendwas in der Verwaltung, Parteienförderung, unnötige Förderungen streichen. Irgendwas …“

„Was für ein unrealistischer Stumpfsinn“

Doch nicht nur die Regierung, sondern auch die Idee an sich wird kritisiert. Die Einführung der neuen Abgabe sei typisch österreichisch, meinen einige Foristen. „Plauterkater“ schreibt: „Typisch Österreich – ein Gesetz mit unzähligen Ausnahmen, damit sich niemand auskennt“, genau wie „Staberll“: „Typisch österreichische Politik. Und keiner will zugeben, dass die Konsumenten den Preis bezahlen werden.“

„Was für ein unrealistischer Stumpfsinn, alleine die Verwaltung dieser Maßnahme kostet à la Österreich mehr, als sie bringt. Warum beschäftigt man sich nicht endlich mit wirklich großen, wichtigen Strukturreformen?“, meint ein anderer User.

Und „jgriesauer“ fürchtet, dass Österreich damit (noch) weniger Online-Angebote diverser Hersteller erhalten wird: „Jetzt ist es schon so, dass viele Hersteller keinen Versand nach Österreich anbieten. Ich denke mal, dass das in Zukunft noch mehr Hersteller sein werden. Nicht jedes Unternehmen wird sich die Umstellung für einen so kleinen Markt wie Österreich antun.“

„Höchst notwendig und zu niedrig“

Doch nicht alle User empfinden die geplante Paketabgabe als unangebracht. „Zwiepack“ empfindet den Zwei-Euro-Aufschlag sogar als zu gering: „Wer zwingt Sie, bei Temu oder Amazon zu kaufen? Jedes Packerl von dort ist eines zu viel. Das passt schon, vier Euro wären noch besser!“

Auch „ronnimimi“ spricht sich für Gebühren aus und kritisiert das Bestellverhalten der Leute: „Höchst notwendig und zu niedrig. Die Garagen und Kellerabteile sind mit Billigramsch überfüllt, weil (...) sonstige Jammerer maßlos bestellen. Qualität, Sicherheit, schadstofffrei sind keine Kriterien mehr, nur billig muss es sein. Müllberge und Gesundheitsschädigung bei den Kindern inklusive, weil kontrolliert wird durch die Empfänger nichts, im Gegensatz zum Großimporteur, denn dieser ist haftbar dafür.“

„altbayer“ hinterfragt unterdessen, ob die Gebühr auch für Rücksendungen in Kraft tritt – so würden für Vielbesteller doch sehr hohe Kosten anfallen: „(...) Wie sieht es mit Paketen aus, die zurückgeschickt werden? Bleiben die zwei Euro trotzdem beim Kunden hängen? Das wäre begrüßenswert, dann würden sich die Rücksendungen vielleicht in Grenzen halten. Bei fünf Paketen pro Werktag wären das schon 200–240 Euro im Monat für den Endkunden, da überlegt man sich schon einmal die Bestellung.“