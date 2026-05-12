Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser!

Was der etwas verhaltensauffällige Herr in der Nachbarschaft mit den zig Amazon-Schachteln plant, die sich seit Wochen mehr und mehr in seiner Einfahrt stapeln, ist nicht bekannt. Möglicherweise bereitet er eine subversive Kunstinstallation gegen die von der Bundesregierung vor Monaten angekündigte Einführung einer Paketabgabe vor. Einmal noch hemmungslos paketabgabenfrei online shoppen, könnte das Motto sein. Man kann diese wenig ästhetische Ansammlung von Kartonagen dieser Tage aber durchaus als Mahnmal für gescheiterte Ankündigungspolitik sehen.

Als sich die Dreierkoalition aus ÖVP, SPÖ und Neos Mitte Jänner zu einer Klausur einfand, war sie um Arbeitseifer bemüht und ventilierte schon im Vorfeld neue Pläne im Kampf gegen die steigende Inflation in Österreich. Und plötzlich lag da eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel des täglichen Bedarfs von 10 auf 4,9 Prozent auf dem Tisch. An die 400 Millionen Euro pro Jahr werde diese Steuersenkung kosten, rechnete man vor. Das Budget weiter belasten wolle man nicht, weshalb sogleich Maßnahmen zur Gegenfinanzierung präsentiert wurden – eine Abgabe auf nicht recyclebares Plastik und eine Paketabgabe auf Lieferungen aus Drittstaaten zum Schutz des stationären Handels.

Während die Umsatzsteuer auf ausgewählte Lebensmittel ab 1. Juli wie geplant sinken soll, ist von der ursprünglich angekündigten Gegenfinanzierung wenig übriggeblieben. Gut gemeint, schlecht gemacht, würde man freundlich formulieren – oder, weniger freundlich, ein Murks. Nach heftiger Kritik aus Handel, Industrie und Agrarwirtschaft war die Plastiksteuer schon im April wieder vom Tisch. Greenpeace ortete deswegen einen „beschämenden Kniefall vor der Plastiklobby“, der Handelsverband betonte hingegen, dass eine neue Steuer auf Verpackungen die Halbierung der Mehrwertsteuer neutralisieren würde.

Also nix mit Plastiksteuer, dafür aber eine Abgabe für die Paketflut von chinesischen Anbietern wie Temu oder Shein? Jein, denn auch da hielt der Realitätscheck der Ankündigungspolitik nicht stand. Nach juristischer Prüfung war klar, dass eine Abgabe, die nur auf Pakete aus Drittstaaten abzielt, nicht umsetzbar ist. Der Kompromiss? Alle müssen zahlen, egal ob die Pakete aus China, Deutschland oder Österreich kommen. Auch einheimische Versandhändler werden zur Kasse gebeten. Am Montag hat die Regierung dem Parlament den entsprechenden Gesetzesentwurf vorgelegt.

Ab September werden demnach 2 Euro pro Sendung für inländische Paketzustellungen fällig, wenn Pakete an Endverbraucher geschickt werden. Die Regelung gilt nur für Unternehmen mit mehr als 100 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Und auch sonst gibt es zahlreiche Ausnahmen. Bringen soll das alles jedenfalls 280 Millionen Euro im Jahr. Der Protest gegen diese Pläne wird im Zuge der Gesetzesbegutachtung nicht leiser werden. Auf EU-Ebene fällt übrigens unabhängig davon ab Juli die bisherige Zollbefreiung für Pakete mit einem Wert von 150 Euro aus Drittstaaten weg. Bei den ausländischen Onlinehändlern wird dann eine Eingangsabgabe in Höhe von drei Euro eingehoben.

Der konkrete Gesetzesbeschluss für die Steuersenkung auf Lebensmittel wird dieser Tage erfolgen. Es bleibt eine teure, populistische Gießkannen-Maßnahme, die in Relation zu den hohen Kosten wenig Wirkung zeigen wird. Und: Wer neue Abgaben vollmundig ankündigt, sollte vorher prüfen, ob sie rechtlich überhaupt möglich sind.

Einen diskussionsfreudigen Dienstag wünscht,

Wolfgang Fercher