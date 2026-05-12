Der Friesacherhof im Bergdorf Prebl auf 921 Meter Seehöhe ist im Lavanttal längst kein Geheimtipp mehr. Umso überraschender kommt für alle Gäste des Traditionsbetriebes die Entscheidung des Gastwirte-Ehepaars Michael und Aline Friesacher: „Nach vielen Jahrzehnten intensiver Tätigkeit im Gastgewerbe ist für uns der Moment gekommen, neue Wege zu gehen und uns einem neuen Lebensabschnitt zu widmen.“ Persönliche Gründe werden für die Schließung angeführt.

Noch bis Ende des Jahres

Der Friesacherhof stehe für Qualität, Herzlichkeit und gelebte Gastfreundschaft. „Werte, die auch in Zukunft Bestand haben sollen. Daher wird eine engagierte Nachfolge gesucht, die den Betrieb mit frischen Ideen und im Sinne der gewachsenen Tradition weiterführt“, so der scheidende Firmenchef. In welcher Form, soll sich in den nächsten Wochen und Monaten entscheiden. Bis Ende dieses Jahres werden alle Feierlichkeiten noch von der Familie selbst ausgerichtet. „Wir sind dankbar für alle Begegnungen, die schönen Momente und die Treue unserer Gäste. Ein besonderer Dank gilt auch unseren Mitarbeitern für ihre Unterstützung über all die Jahre“, so das Gastwirte-Ehepaar.

Dabei wurde der erfolgreiche Unternehmer Michael Friesacher gerade von der Wirtschaftskammer Kärnten für sein dreißigjähriges unermüdliches Engagement im Gast- und Hotelgewerbe geehrt und ausgezeichnet. Mitverantwortlich für den Erfolg nennt der Gastwirt vor allem seine Mutter Roswitha sowie seine Frau Aline Friesacher. Begonnen hat die kulinarische Erfolgsgeschichte des Familienunternehmens im Jahr 1971, als die Zwillingsbrüder Maximilian und Adolf Friesacher den „Friesacherhof“ mit 17 Fremdenzimmern und einer Kellerbar eröffneten. 1996 übernahmen Adolfs Sohn Michael und dessen Frau Aline den Gasthof. Michael wuchs am Friesacherhof zusammen mit seinen zwei Geschwistern Martina und Karoline auf, erlernte das Fleischerhandwerk und absolvierte eine Kochlehre.

Aus der Ehe mit seiner Frau Aline stammen die beiden Söhne Florian und Fabian. Letzterer unterstützt seinen Vater in der Küche des Friesacherhofes. Heute bietet der Friesacherhof Platz für 180 Gäste in vier unterschiedlichen Räumlichkeiten und das Hotel verfügt überdies über 50 Betten. „Als GenussWirt beziehen wir unsere Zutaten vorrangig von Kärntner Bauern und Lieferanten aus dem Genussland Kärnten sowie von Genussregionen, wobei wir großen Wert auf Qualität, Herkunft und Frische der Zutaten legen“, erläutert Michael, der von sechs Mitarbeitern sowie von Aushilfen unterstützt wird.

Michael Friesacher © Zarfl

Von den Milchprodukten bis hin zu den Eiern, vom Fleisch bis zum Fisch, landen nur herkunftsgesicherte Regionalprodukte auf den Tellern. „Wild kommt auch aus der Region, immerhin bin ich leidenschaftlicher Jäger“, schmunzelt der Obmann der Jagdgesellschaft Prebl. Für die Verwendung regionaler Rohstoffe wurde der Betrieb auch mit dem AMA Gastrosiegel ausgezeichnet.

Egal ob glanzvolle Hochzeiten, unvergessliche Geburtstagsfeiern, Taufen oder Firmenessen - die Räumlichkeiten würden für jeden Anlass den passenden Rahmen bieten. Im Sommer lädt zudem die Panoramaterrasse zum Verweilen und Genießen ein. Für die vielen Stammgäste bleibt die Hoffnung, dass die Erfolgsgeschichte auch im nächsten Jahr – in welcher Form auch immer – weitergeschrieben werden kann. Interessenten können sich gerne bei Kandut-Immobilien in Wolfsberg informieren.