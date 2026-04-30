Mitten in der Wolfsberger Innenstadt – genauer gesagt in der Wiener Straße 6 – steht ein Familienunternehmen, das seit Jahrzehnten ein fixer Bestandteil der Lavanttaler Wirtschafts- und Genusslandschaft ist. „Es ist etwas Schönes, einen Traditionsbetrieb weiterführen zu dürfen – besonders, wenn auch die nächste Generation Interesse daran hat“, sagt Nicol Hecher, Geschäftsführerin Stadthotel und Konditorei Hecher, mit einem Lächeln im Gesicht.

Im Jahr 1961 wurde der Grundstein für das Unternehmen durch Dietmar Hecher gelegt. Seit damals hat sich das Vier-Sterne-Hotel als Treffpunkt mit hausgemachten Torten, Krapfen, Eissorten und Petit Fours einen Namen gemacht. Auch landesweit ist die Konditorei ein Begriff. Seit Jahren gehören die Krapfen laut „Falstaff“-Krapfen-Voting zu den besten in ganz Kärnten. 2024 holten sie sich sogar den Sieg.

Das Wolfsberger Stadtwappen

„Es ist sensationell, was ihr als Familie aufgebaut habt – ihr habt im Stadtbild von Wolfsberg stets einen sehr hohen Stellenwert eingenommen“, so Bürgermeister Alexander Radl (SPÖ). In einer kleinen Zeremonie überreichte Radl mit FPÖ-Stadtrat Michael Schüssler und ÖVP-Gemeinderätin Waltraud Beranek der Familie Hecher offiziell das Wolfsberger Stadtwappen. Es wurde auch die symbolische „Genehmigung“ erteilt, das Stadtwappen zur Gestaltung der neu geschaffenen Wolfsberger Stadttorte zu verwenden. Es ziert die Torte somit als sichtbares Zeichen der Verbundenheit zwischen Traditionsbetrieb und Stadtgemeinde. Der Beschluss zu dieser Amtshandlung fiel in der letzten Gemeinderatssitzung einstimmig.

Bei der feierlichen Überreichung des Stadtwappens © Sandra Zarfl

Das Unternehmen steht nicht still, sondern investiert gezielt in die Zukunft. „Derzeit werden zehn Zimmer kernsaniert. Im Herbst werden dann die nächsten zehn saniert“, berichtet Nicol Hecher. Allein für die Sanierung dieser 20 Zimmer werden in diesem Jahr 750.000 Euro aufgewendet. Insgesamt verfügt der Betrieb über 51 Zimmer mit 95 Betten; diese sind auch in den verschiedensten Mottos bezugnehmend auf die Konditorei, Bäckerei und auch auf Wolfsberg gestaltet. Auch eine Teilüberdachung des Gastgartens soll demnächst über die Bühne gehen. „Geplant ist außerdem, dass der Parkplatz bei der Brau Union mit einem Bezahlsystem ausgestattet und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird“, erzählt die Geschäftsführerin.

Der Betrieb beschäftigt derzeit 28 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und setzt mit einem Gesamtenergieautarkiegrad von 52 Prozent auf Nachhaltigkeit. Zudem ist Hecher als Ausbildungsstätte bekannt. Im Laufe der Jahrzehnte wurden rund 90 Lehrlinge in den verschiedensten Sparten wie Bäckerei oder Service und Einzelhandel ausgebildet. „Die Ausbildung ist uns besonders wichtig, da wir so dem Fachkräftemangel entgegenwirken können“, so Hecher.