Aufgrund dringender Wartungs- und Erhaltungsarbeiten sowie Arbeiten am Prozessleitsystem wird die B78 Obdacher Straße (Umfahrung Bad St. Leonhard) an einigen Tagen für den gesamten Verkehr gesperrt. Während der Sperre wird der gesamte Verkehr über das Ortsgebiet von Bad St. Leonhard umgeleitet.