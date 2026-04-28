„Mit dieser gelungenen Restaurierung bleibt ein Stück gelebter Feuerwehrtradition erhalten und bereit für viele weitere gemeinsame Stunden im Zeichen der Kameradschaft“, berichtet die Freiwillige Feuerwehr (FF) St. Andrä.

Konkret wurde eine Restaurierung ihrer historischen Gulaschkanone aus dem Baujahr 1952 vorgenommen. „Unzählige Arbeitsstunden, viel handwerkliches Geschick und ein hoher persönlicher Einsatz aller Beteiligten waren notwendig, um die Gulaschkanone nicht nur optisch zu erneuern, sondern sie auch technisch wieder in einen einwandfreien Zustand zu versetzen“, so die Feuerwehr. Jedes Detail wurde mit Sorgfalt behandelt, um den ursprünglichen Charakter zu bewahren und gleichzeitig die Funktionalität für zukünftige Einsätze sicherzustellen. Möglich gemacht wurde dieses Projekt durch das außergewöhnliche Engagement von „Kamerad Gerhard Pettauer, der mit viel Herzblut, Fachwissen und Ausdauer die Initiative ergriffen hat“.



Kürzlich war es schließlich soweit: Gemeinsam mit der gesamten Feuerwehrfamilie wurde die Gulaschkanone feierlich in Betrieb genommen. Bei diesem besonderen Anlass durfte natürlich das traditionelle Gulasch nicht fehlen, das aus der frisch restaurierten Kanone verköstigt wurde – ein Moment, der allen Beteiligten noch lange in Erinnerung bleiben wird. „Ein besonderer Dank gelte auch allen Sponsoren und Unterstützern, insbesondere der Firma UFA Color – der Technischen Akademie St. Andrä –, die mit ihrer Hilfe maßgeblich zum Gelingen dieses Projektes beigetragen haben“, berichtet die Freiwillige Feuerwehr (FF) St. Andrä und weiter: „Mit dieser gelungenen Restaurierung bleibt ein Stück gelebter Feuerwehrtradition erhalten und bereit für viele weitere gemeinsame Stunden im Zeichen der Kameradschaft.“