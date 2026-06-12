Das Ende ist besiegelt. Am Samstag hat der Spar-Markt in der Veitsch (Gemeinde St. Barbara) seinen letzten Einkaufstag, ehe die Schiebetüren zugesperrt werden. Dazu hat sich der betreibende Verein „Wir für unser Geschäft in Veitsch“, der den Betrieb 2020 übernahm, Anfang der Woche „schweren Herzens“ entschieden; verantwortlich dafür macht man vor allem Umsatzeinbußen und gestiegene Kosten.

„Samstag wird der letzte Tag sein“, bestätigt Vereinsobmann Jochen Jance, „wir haben auch fast keine Waren mehr.“ Die Veitscher Bevölkerung hätte das Geschäft seit der angekündigten Schließung noch gut besucht, viele bekundeten dabei ihre Betroffenheit über diesen Schritt. „Es tut jedem leid, dass es das Geschäft nicht mehr gibt. Kundinnen haben im Geschäft geweint, weil wir zusperren“, schildert Jance und erzählt, dass sich insbesondere die ältere, weniger mobile Bevölkerung große Sorgen mache.

Im Spar-Markt in der Veitsch gehen schon bald die Lichter aus © SPAR Veitsch

Gleichzeitig berichtet er auch von einer Welle an Dankbarkeit, welche der Verein erfuhr: „Jeder hat Verständnis für unsere Entscheidung gezeigt. Es gab viel Dank dafür, dass wir es überhaupt so lange gemacht haben.“ Wer das noch persönlich tun möchte, hat am Samstag noch bis 13 Uhr dazu Zeit.

Gespräche mit Spar und Rewe

Auf der Gemeinde sieht man die Schließung ebenfalls als herben Schlag für die Gemeinde St. Barbara. Bürgermeister Arno Russ bekräftigt, dass man im Hintergrund hart arbeite und um eine baldige Lösung bemüht sei. Mit Spar habe er bereits Kontakt aufgenommen, auch mit dem Rewe-Konzern laufen weiterhin Verhandlungen im Hinblick auf den vor einem Jahr geschlossenen Billa in Wartberg. „Als Gemeinde möchte man immer schauen, dass alles gut rennt“, betont Russ.

Bürgermeister Arno Russ berichtet von laufenden Gesprächen mit den Großkonzernen © KLZ / Christian Huemer

Der älteren Bevölkerung, die besonders dringend auf den Veitscher Spar angewiesen war, werde man unterdessen sofern möglich mit Hol- und Bringdiensten vorübergehend unter die Arme greifen: „Wir arbeiten an einem Service, dass jemand mit ihnen einkaufen fährt oder die gewünschten Sachen zu ihnen bringt. Jene, die Hilfe brauchen, sollen sich bei uns auf der Gemeinde melden.“ Den bestehenden Taxibus hebt Russ für betroffene Personen ebenfalls als Option hervor.