Werkskapelle begeisterte mit Frühlingskonzerten und Tanz

Die Werkskapelle Mondi Frantschach unter Obfrau Tanja Rutrecht und Kapellmeister Daniel Weinberger lud am Wochenende zu zwei Frühjahrskonzerten in die artBOX in Frantschach-St. Gertraud. Beide Abende standen unter dem Motto „Movements“ und waren restlos ausverkauft. Als Gäste wirkten Lukas und Anna vom Dancepoint Wolfsberg mit. Durch das Programm führte Thomas Joham. Das Publikum zeigte sich begeistert von den Darbietungen der Traditionskapelle, die seit 1924 besteht, sowie von der Choreografie des Tanzpaares.