Die Stadt Villach schreibt das Jahr 2015: Der Stadtsenat beschließt die Neuerrichtung der in die Jahre gekommenen Tschinowitscher Gailbrücke. Zunächst ist von Kosten in der Höhe von rund 2,5 Millionen Euro die Rede, letztendlich werden 4,2 Millionen Euro budgetiert. Die Umsetzung des Projekts, bestehend aus einem Tragwerk, einer Hauptfahrbahn, einem Geh- und Radweg auf der einen und einem Gehweg auf der anderen Seite sowie dem Abriss der alten Brücke, wird an private Firmen vergeben. 2017 beginnen die Arbeiten, die offizielle Eröffnung ist für Herbst 2018 vorgesehen. Bei einer Nachkontrolle stellen Mitarbeiter der Stadt jedoch Mängel fest: Sie entdecken Baufehler am Brückengeländer. Die Stadt verweigert daraufhin sowohl die Übernahme der Brücke als auch die Zahlung der letzten Teilrechnung in der Höhe von 440.000 Euro.

Langwieriger Rechtsstreit

Weder die Stadt selbst noch die externen Firmen, die am Bau beteiligt waren, wollen die Verantwortung übernehmen. Durch einen Prüfbericht des Kontrollamtes sieht sich die Stadt bestätigt und macht die beteiligten Unternehmen für die Mängel verantwortlich. Diese wiederum klagen die Stadt und verweisen auf Fehler, die bereits in der Planung entstanden sein sollen. Die Kausa landet vor Gericht und ein langwieriger Rechtsstreit beginnt.

Fehler am Geländer waren auch mit freiem Auge sichtbar © KLZ/Weichselbraun Helmuth

Fast zehn Jahre nach Baustart, in denen die Brücke zwar befahrbar, Geh- und Radweg jedoch nicht uneingeschränkt genutzt werden konnten, liegt nun ein endgültiges Urteil vor. Das Oberlandesgericht Graz entschied als Berufungsgericht zugunsten der Stadt: Die verweigerte Übernahme der Brücke sowie das Zurückhalten des Restbetrags waren rechtmäßig. Damit findet ein Verfahren ein Ende, das enorme Aktenberge verursachte und über Jahre hinweg erhebliche personelle Ressourcen der Stadt banden. Ein Grund für die außergewöhnliche Dauer des Verfahrens waren mehrere Richterwechsel. Die jeweils neu zuständigen Richter mussten sich immer wieder neu in die komplexe Materie einlesen.

Bereits im Spätsommer 2025 hatte das Landesgericht Klagenfurt zugunsten der Stadt entschieden, die Gegenseite legte jedoch Berufung ein. Das nun vorliegende Urteil sei „goldwert“, erklärt Stadtrat Harald Sobe (SPÖ). Als zuständiger Referent geriet er in den vergangenen Jahren wiederholt in Kritik. Insbesondere die ÖVP und die FPÖ kritisierten den Umgang mit der „Geisterbaustelle“ scharf.

Für die Fertigstellung der Brücke werden nun keine zusätzlichen öffentlichen Mittel benötigt. Auch sämtliche Prozesskosten müssen von der Gegenseite getragen werden. „Man kann den Mitarbeitern der Stadt nur danken, dass sie so konsequent auf das Geld der Steuerzahler geachtet haben“, sagt Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) mit Verweis auf jene Mitarbeiter, die den Schaden entdeckten und dann im Laufe der Jahre am Verfahren arbeiteten.

Dass nun wohl das letzte Kapitel dieser langen Geschichte geschrieben wird, dürfte nicht nur bei Politikern und Mitarbeitenden der Stadt für Erleichterung sorgen. Auch viele Anrainerinnen und Anrainer werden begrüßen, dass sie nach so vielen Jahren nun bald mit einer vollständig fertiggestellten Brücke rechnen können. Zunächst muss allerdings noch geklärt werden, wie die Schäden behoben werden und wer diese Arbeiten übernimmt.