Diese Situation sei schon außergewöhnlich, sagte Geosphere-Steiermark-Chefin Marlies Kriegler zuletzt im Interview mit der Kleinen Zeitung. Zentrales Thema natürlich: die Trockenheit. „Im Durchschnitt fehlen dem Land 80 bis 100 Millimeter Niederschlag.“

Hagel mit Durchmessern bis 2 cm

Nun könnten die „Eisheiligen“ (11. bis 15. Mai) den Trend zumindest einbremsen. Von Montag(-nach-)mittag an breitet sich im Steirerland zunehmend Regen aus. „Besonders von der Obersteiermark bis ins östliche Flachland können die Gewitter lokal kräftig ausfallen mit Starkregen und Hagel mit Durchmessern von 0,5 bis 2 cm“, teilte die Unwetterwarnzentrale (UWZ) mit.

Am Abend von Montag auf Dienstag sinken die Temperaturen deutlich. „Die Schneefallgrenze sinkt in den Nordalpen am Morgen vorübergehend gegen 900 m ab“, so die UWZ. Auch die Geosphere Austria hat Schneefall in ihrer Prognose. Eine Kaltfront zieht vom Westen her über Österreich, ein kräftiger Nordwestwind weht. Es ist spürbar kälter bei Temperaturen um 10 Grad (Graz) Celsius. In der nördlichen Obersteiermark sind 6 Grad wohl das Maximum.

Wetterbesserung ist erst ab Dienstagnachmittag zu erwarten. Der Mittwoch wird den Wettermodellen nach der schönste Tag, dann geht es wechselhaft und regnerisch weiter. „Ideal wäre ein Adriatief, das drei, vier Tage flächig und kontinuierlich Schnürlregen bringt“, sagte Geosphere-Steiermark-Chefin Marlies Kriegler – auf die Frage, was zur Entspannung nach den trockenen Aprilwochen beitragen würde.

Italientief aus dem Süden

In Kärnten und Osttirol warten Forst- und Landwirte nicht minder auf Niederschläge. Ab Montag dürfte ein Italientief über Kärnten und Osttirol ziehen und den ersehnten Regen bringen. Zum Wochenende hin ist der nächste Tiefdruckeinfluss zu erwarten.