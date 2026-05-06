Über das Vermögen der Seekwork Personalbereitstellungs GmbH in Liquidation mit Sitz in St. Andrä im Lavanttal ist ein Insolvenzverfahren eröffnet worden. Das teilten der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) und der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) mit. Das Verfahren wird am Landesgericht Klagenfurt als Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung geführt. Insolvenzverwalter ist Rechtsanwalt Heimo Fresacher in Wolfsberg.

Mit 230.000 Euro überschuldet

Den Angaben zufolge belaufen sich die Verbindlichkeiten des Unternehmens auf rund 290.000 Euro. Betroffen sind etwa elf Gläubiger, Dienstnehmer gibt es seit Dezember 2025 keine mehr. Den Aktiva von rund 63.500 Euro steht damit eine Überschuldung von etwa 230.000 Euro gegenüber.

Trotz bereits erfolgter, geordneter Betriebsschließung strebt die Schuldnerin den Abschluss eines Sanierungsplans an. Die dafür notwendigen Mittel sollen aus der Verwertung von Unternehmensvermögen sowie aus Beiträgen Dritter aufgebracht werden.

Das Unternehmen wurde im April 2006 gegründet und war in der Arbeitskräfteüberlassung tätig, vor allem in der Metallbranche. Als Geschäftsführer fungiert Günther Taferner, alleinige Gesellschafterin ist die HOTA Beteiligungs GmbH.

Auftragsrückgänge und Umsatzeinbußen

Als Hauptursachen für die Insolvenz werden im Antrag die angespannte wirtschaftliche Lage der vergangenen Jahre und die sinkende Nachfrage nach qualifiziertem Personal genannt. Zudem hätten steigende Lohnnebenkosten und schwierige Marktbedingungen die Wettbewerbsfähigkeit geschwächt. In der Folge sei es zu einem deutlichen Auftragsrückgang und anhaltenden Umsatzeinbußen gekommen. Belastend wirkten sich darüber hinaus Altverbindlichkeiten wie Zinsen und Säumniszuschläge aus. Eine nachhaltige Stabilisierung des Unternehmens sei trotz entsprechender Bemühungen nicht mehr gelungen.

Forderungen können ab sofort bis zum 8. Juni 2026 über den AKV oder den KSV1870 angemeldet werden.