Zumindest in dieser Hinsicht ist es von Vorteil, dass es bis zu den Sommerferien noch ein paar Wochen hin ist – können doch Studierende insofern den kulinarischen Nachschub noch in Ruhe verkosten. Tatsächlich rührt sich im Grazer Univiertel allerhand: So hat Isabella Daum ihren Foodtruck „Bellys“ vor ein paar Tagen zum ersten Mal neben das Hauptgebäude der Uni gestellt. Auf der kleinen Grünfläche gleich hinter der „Center of Physics“-Baustelle tischt sie nun gemeinsam mit ihren Kindern Florentina und Pablo Käsekrainer, Hotdogs und Burger-Varianten genauso auf wie vegane und vegetarische Schmankerln. Los geht‘s Montag bis Freitag schon ab 7.30 Uhr, dann werden auch belegte Brote und Frühstücksweckerl geboten. „Wobei ich letztens auch schon um 8.30 Uhr eine Käsekrainer verkauft hab“, lacht Florentina, die meist das Bellys-Stammstandl auf dem Grazer Hauptplatz führt.

Zinzendorfgasse: Nawras Alshehabee (rechts) bittet zu Tisch, Saleh Kama zum Haarschnitt © Saria

Auch in der Zinzendorfgasse ist erst vor ein paar Tagen der Vorhang hochgegangen – in diesem Fall gleich für ein Café und einen Friseursalon auf einmal. Rechter Hand schupft Nawras Alshehabee sein „Gabbiano Café“, links bittet Saleh Kamal in seinen „KS für hair“-Salon. Wer also nicht nur auf Cappuccino und Co Gusto hat, sondern spontan auch auf einen neuen Haarschnitt, kann drinnen volley hin- und herpendeln.

Asia-Nachschub in der Heinrichstraße © Saria

Und schließlich wird noch im Mai in der Heinrichstraße ein neues Asia-Restaurant aufgesperrt: Kurz vor der Ecke zur Mozartgasse und gleich neben „Ali mit alles“ werden in Kürze Bowls, Sushi und mehr aufgetischt.