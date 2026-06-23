„Am 26. Juni 1992 haben wir angefangen, beginnen am kommenden Freitag also unser 35. Jahr“, schildert der Gastronom Manfred Prettenthaler, der mit Gattin Elisabeth mitten in Voitsberg mit dem Gasthaus Zur alten Post eine verlässliche kulinarische Institution leitet. Gefeiert wird aber nicht im großen Rahmen: „Der Voitsberger Bürgermeister Bernd Osprian und Vertreter der Wirtschaftskammer werden gratulieren und selbstverständlich sind alle Gäste von 9 bis 16 Uhr willkommen“. Eine größere Feier ist sich zeitlich nicht ausgegangen“, lädt Prettenthaler zum Vorbeischauen ein.

Vollenden wird der Spezialist für gut bürgerliche Küche mit regionalen und saisonalen Zutaten das 35. Jahr aber nicht mit Schnitzelklopfen und Pommes-Frittieren. „Anfang Jänner 2027 gehen meine Frau und ich endgültig in Pension, egal ob wir einen Nachfolger haben oder nicht. Das Gebäude kann entweder komplett oder zum Teil mit Restaurant und den 100 Sitzplätzen drinnen und 60 im Gastgarten sowie den zehn Wohnungen gekauft oder gepachtet werden“, sagt der Spartensprecher der Voitsberger Wirtschaftskammer, der diese Funktion ebenfalls bis dahin ausüben wird. Aus der Politik, der 66-Jährige war zuletzt ÖVP-Vizebürgermeister in Voitsberg, hat er sich bereits zurückgezogen. „Im Gasthaus habe ich die Politik immer herausgehalten und nie politisiert, deshalb hat sich diese Tätigkeit nie auf das Geschäft ausgewirkt.“

Faire Preise, große Portionen

An die vergangenen Jahrzehnte hat der Voitsberger nur gute Erinnerungen. „Wir haben das Gasthaus seinerzeit gepachtet, dann 1994 gekauft und zwei Jahre später umgebaut. Wir hatten im Schnitt fünf bis acht Mitarbeiter und kaum Schwierigkeiten, Personal zu finden. Ich habe in der Zeit circa 30 Koch- und Kellnerlehrlinge ausgebildet, die teilweise in Spitzenpositionen tätig sind.“ Auch mit dem treuen Stammpublikum gab es keine nennenswerten Probleme. Nicht einmal die Corona-Zeit ist negativ in Erinnerung: „Es war ungewohnt, aber wir haben täglich Essen zum Mitnehmen ausgegeben. Das hat gut funktioniert“, so Prettenthaler, dessen Gäste das gute Preis-Leistungsverhältnis und die nicht zu kleinen Portionen zu schätzen wissen.

Im Laufe der Zeit wurden die Öffnungszeiten auf fünf Tage (Dienstag bis Samstag) und zeitlich von 9 bis 16 Uhr eingeschränkt. Wer abends in der Alten Post feiern möchte, kann dies nach Voranmeldung machen. „Früher hatten wir viele Hochzeiten und im Dezember sind wir mit Weihnachtsfeiern voll. Wirtschaftlich läuft es nicht schlecht, auch wenn es immer schwieriger wird. Aber mit unseren Stammgästen funktioniert es gut.“ Nicht nur regelmäßige Menü-Esser sind von den Kochkünsten Prettenthalers angetan, er bewirtete auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Österreichs Bollwerk bei der Fußball-WM, Kevin Danso, und Landeshauptleute wie Hermann Schützenhöfer und Mario Kunasek.

Für das Gasthaus wird ein Nachfolger gesucht. Die Immobilie wird derzeit auch auf der Plattform „Willhaben“ zum Verkauf angeboten © KLZ / Jakob Kriegl

Stolz ist Prettenthaler, der privat noch als treffsicherer Stürmer dem Leder hinterherjagt, auf seine „Auswärtsspiele“: So verwöhnte er Besucher im VIP-Klub des ASK Voitsberg, gleich sieben Mal beim Wildbretfest der Jäger auf der Burg Obervoitsberg und bei den Schlossfestspielen oder der Herbstparade unter Elisabeth Gürtler im Gestüt in Piber. Pläne für die Zeit im Unruhestand haben Elisabeth und Manfred Prettenthaler viele: „Zuerst werden wir uns etwas zurückziehen und Reisen unternehmen. Mit einem Freund möchte ich den Jakobsweg und mit meiner Frau einige Wanderungen machen. Selbstverständlich werden wir uns auch bei Veranstaltungen sehen lassen.“ Und Zeit für die achtjährige Enkeltochter Pauline hat er schon jetzt in seiner aktiven Ära zwei Mal wöchentlich fix im Kalender eingetragen.

66 Jahre Kirchenwirt Stallhofen

Ein weiteres Gastro-Jubiläum wird ebenfalls am Freitag, dem 26. Juni, begangen: Michael Rössl vom Kirchenwirt in Stallhofen ist ab 18 Uhr Gastgeber beim 66. Jahr-Jubiläum mit Livemusik und Unterhaltung unter Beteiligung diverser Vereine. Ab 21 Uhr wird bei freiem Eintritt zur Nacht im Museum ins Krampus- und Antiquitätenmuseum sowie zur Weinkellerparty geladen.