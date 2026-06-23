Am Dienstagmorgen wurde die Feuerwehr Unterschützen kurz nach 8 Uhr alarmiert: Aus derzeit ungeklärter Ursache verlor ein Transporter auf einem völlig geraden Abschnitt der Pinkafelderstraße über viele Meter hinweg seine Ladung. Die Fahrerkabine wurde dabei massiv beschädigt. Der Lenker selbst wurde aus dem Führerhaus geschleudert.



Während der Transporter quer zur Straße zu stehen kam, wurde der Lenker unter den Baumstämmen eingeklemmt.



Die alarmierten Einsatzkräfte sicherten die Ladung und führten mit Hebekissen und hydraulischen Rettungsgeräten zunächst noch die Bergung des Lenkers durch. Doch der anwesende Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Das Führerhaus des Transporters wurde erheblich beschädigt © BFKDO Oberwart/ Alexander Flaschberger

Straße über Stunden gesperrt

Über mehrere Stunden hinweg war die Straße gesperrt, während die Wehren Unterschützen, Oberschützen und Pinkafeld die Bergungs- und Aufräumarbeiten durchführten.

Die Einsatzkräfte der eingesetzten Wehren selbst wurden von einem Sonderdienst für Stressverarbeitung nach belastenden Einsätzen (SvE-Dienst) des Landesfeuerwehrverbandes Burgenland betreut.