Prägte vor zwei, drei Jahrzehnten noch in vielen Gemeinden neben dem Bäcker auch ein Fleischer das Ortsbild, gibt es heute vielerorts nur noch vereinzelte Betriebe. Im Bezirk Voitsberg trifft das sowohl auf Bäcker als auch auf Fleischer zu. Letzteren gehört Horst Ehmann seit Jahrzehnten an.

Der Vater des Ligisters gründete den gleichnamigen Betrieb im Jahr 1965. Ehmann lernte bei der Fleischerei Fritz in Stainz, stieg in den Familienbetrieb ein und übernahm ihn 1996. Vor rund fünf Jahren übersiedelte das Unternehmen von Ligist nach Krottendorf-Gaisfeld und vergrößerte sich. Im Zuge dessen wurde die klassische Fleischerei mit Verkauf an der Theke in Ligist geschlossen.

Personalmangel und Energiekosten

Von grundsätzlichen Branchenproblemen bleibt der Betrieb aber nicht verschont: „Man bekommt nur schwer qualifizierte Mitarbeiter. So bleibt an denen, die da sind, viel Arbeit hängen. Auch die Ausbildungsmöglichkeiten gehen zurück.“ Die Energiekosten belasten viele Firmen, weiß Ehmann. „Und die Investitionskosten erst: Die Maschinen gehen in die Hunderttausende.“

Die Nische als Erfolgsrezept

Wie schafft Ehmann es, seinen Betrieb erfolgreich zu führen? „Wir haben uns früh spezialisiert“, sagt er, „hauptsächlich auf Pizzabeläge: Speck, Schinken, Salami.“ Auch Klassiker wie Würstchen und Co. gehören zum Sortiment. Beliefert wird Ehmann von der Firma Steirerfleisch. Insgesamt werden pro Woche 25 Tonnen Fleisch- und Wurstwaren produziert. Zwei Drittel gehen an insgesamt 24 Großhändler, der Rest an kleinere Abnehmer wie Würstelstände in Graz, das Stadion in Liebenau oder Kantinen. Für Feiern beliefert das Unternehmen auch Privatpersonen.

Es spricht viel dafür, dass es für den Fleischereibetrieb gut weitergeht. Denn eine Sorge, die viele Familienbetriebe kennen, muss Ehmann sich schon einmal nicht machen: Sein Sohn Alexander steht als Nachfolger bereit und wird den Betrieb einmal übernehmen.