Das Weingut Maltschnig setzt seine Erfolgsserie fort: Auch dieses Jahr gingen drei Landessieger an das Weingut in Lebmach in der Gemeinde Liebenfels. Sowohl der Weißburgunder 2025 in der Kategorie „Burgunderweine klassisch“, als auch der Rosé 2025 in der Kategorie „Roséwein“ und der Love Stone White in der Kategorie „Frizzante“ wurden prämiert. Zudem wurde der Cabernet Blanc 2025 mit Gold sowie der Blütenmuskateller 2025 und der Roesler Barrique 2023 mit Silber beim PIWI Austria Weinpreis 2026 ausgezeichnet.

Aber das war noch nicht alles: Der Rosé 2025 wurde außerdem für den renommierten SALON Österreich 2026 nominiert und zählt damit zu den 275 besten Weinen und Sekten des ganzen Landes. Durch diese besondere Auszeichnung darf das Weingut Maltschnig als „Salon Weingut 2026“ bezeichnet werden.

Stolz auf die Auszeichnungen

„Diese Anerkennung ist das Ergebnis sorgfältiger Arbeit im Weingarten und im Keller sowie eines außergewöhnlich gelungenen Weinjahres“, heißt es von der Winzerfamilie. Die Aufnahme in den SALON gelte als eine der höchsten Auszeichnungen für österreichische Weine und bestätige die hohe Qualität des Rosé 2025.

„Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnungen. Sie zeigen, dass sich Leidenschaft und Hingabe, harte Arbeit, fundierte Ausbildung und Erfahrung sowie konsequente Qualitätsarbeit auszahlen“, freut sich die Familie Maltschnig über den Erfolg.

„Während unserer Buschenschanköffnungszeiten wird allen Interessenten eine Möglichkeit zum Verkosten der edlen Tropfen bei schmackhafter und regionaler Kulinarik geboten“, heißt es weiter. Offen hat man noch bis Ende August von Donnerstag bis Samstag ab 16 Uhr.