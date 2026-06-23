In der Ortschaft Pischeldorf, Gemeinde Magdalensberg, werden die Anrainer aufgefordert, das Trinkwasser drei Minuten vor Genuss abzukochen.

„Da bei der jährlichen Überprüfung unserer Trinkwasserversorgung am 5. Mai alle Werte in Ordnung waren, gehen wir davon aus, dass die letzten wolkenbruchartigen Regenfälle schnell in unseren Quellen aufgenommen wurden. Daher müssen wir darauf hinweisen, dass unser Trinkwasser derzeit womöglich verkeimt ist“, teilt die Wassergenossenschaft Pischeldorf mit.

Als Sofortmaßnahme werden an allen zertifizierten Probeentnahmestellen neuerlich Wasserproben zur Kontrolle entnommen: „Bis zu den Ergebnissen wird ersucht, das Trinkwasser drei Minuten lang abzukochen.“

Das Wasser in Freudenberg ist in Ordnung.