Seit Wochen wartet man in Kärnten vergebens auf ausgiebigen Niederschlag. In ganz Kärnten könnte es der trockenste Frühling seit Beginn der Messungen sein , vor allem der Bezirk St. Veit ist stark betroffen. Das kann natürlich auch zu Trinkwasserproblemen führen. Doch vergangene Woche sorgte eine Meldung für Aufsehen. Die Ortschaft in Launsdorf (Gemeinde St. Georgen am Längsee) hatte für ein paar Stunden keine Wasserversorgung. Zeitgleich an diesem Wochenende fand eine Großveranstaltung, das Internationale MX-Enduro – eine Motorsportveranstaltung – in Mairist statt. Hierfür wurde Trinkwasser aus der Gemeinde abgezapft und zum Bewässern der Rennstrecke verwendet. Das Bewässern der Strecke diente zur Sicherheit der Fahrer, da hier die Rutschgefahr vermindert wird.

SPÖ und ÖVP sahen hier ein illegales Verhalten des Bürgermeisters Wolfgang Grilz (FPÖ). Dieser hat in erster Stellungnahme gesagt, das Wasser aus der Gurk entnommen zu haben. „Telefonisch ist das wohl etwas untergegangen. Ja, ich habe rund 60 Kubik aus dem Wassernetz der Gemeinde entnommen. Diese habe ich aber gekauft und nicht illegal entwendet. Ich bin Wasserreferent und nicht blöd“, dementiert der Bürgermeister. „Weiteres Wasser habe ich auch der Gurk entnommen. Diese Erlaubnis habe ich mir vom Wehrverantwortlichen der Kelag telefonisch geholt“, erklärt Grilz. Der Kleinen Zeitung liegt die Rechnung für das Wasser von der Gemeinde und das Telefonprotokoll des Bürgermeisters vor.

Am Donnerstag vor der Veranstaltung wurde das erste Mal Wasser aus dem Netz entnommen, am Freitag habe man zwei Mal Wasser entnommen und am Samstag auch. „Aber man muss dazu sagen, dass 60 Kubik rund eineinhalb Poolfüllungen sind. Der Wasserpegel ist an diesem Wochenende aber rapide gesunken. Das führen wir auf private Poolfüllungen zurück. Am Sonntag gab es in manchen Haushalten von 22 bis 23 Uhr wenig Wasserdruck im Ortsgebiet von Launsdorf. Von 23 Uhr bis 00.15 Uhr gab es dann kein Wasser.“

Stellt sich die Frage: Wieso wurde nicht vorher reagiert, um den Ausfall zu verhindern ? „Der Schwimmer im Wasserbehälter ist defekt. Wir werden diesen so schnell wie möglich reparieren“, fügt Grilz an. Ein Schwimmer ist ein Bauteil, das den Wasserstand automatisch überwacht und regelt. Fällt der Wasserpegel, wird in der Regel sofort der Wassermeister alarmiert.

ÖVP prüft mit Kontrollausschuss

Doch ganz ohne Nachwehen ist die Situation nicht. Die ÖVP hat bei der letzten Gemeinderatssitzung einen Antrag eingebracht und will die Aktion des Bürgermeisters durch den Kontrollausschuss prüfen. Die Ergebnisse werden bei der nächsten Sitzung präsentiert.

Ebenso wurde die Frage gestellt, wieso das Wasser für eine Veranstaltung im Gemeindegebiet von St. Veit an der Glan verwendet wurde. „Unser Verein, der als Veranstalter fungiert, ist alteingesessen in unserer Gemeinde. Und die Veranstaltung findet schon seit Jahrzehnten in Mairist statt. Ich kann nicht auf einmal den Veranstaltungsort wechseln.“

SPÖ wünscht sich rasche Aufklärung

Auch die SPÖ mit Vizebürgermeister Thomas Leitner kann das Vorgehen nicht nachvollziehen. „Die näheren Umstände dieser Entnahme, insbesondere deren Veranlassung, Durchführung und Verantwortlichkeit, sind aus meiner Sicht vollständig, transparent und zeitnah aufzuklären; die pauschale Zuschreibung der Verantwortung an die Bevölkerung, insbesondere im Zusammenhang mit privaten Poolbefüllungen, greift aus meiner Sicht zu kurz und wird der tatsächlichen Situation nicht gerecht“, teilt Leitner schriftlich in einer Aussendung mit und fügt an: „Gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Trockenlage wäre ein besonders sorgfältiger und verantwortungsvoller Umgang mit der Ressource Trinkwasser erforderlich gewesen.“