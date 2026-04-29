„Das Ganze ist jetzt sehr kurzfristig, aber ich versuche nun in den nächsten Wochen einen kompletten Betrieb für die Sommersaison aus dem Boden zu stampfen“, erklärt Jürgen Regenfelder. Am Montag hat der Gemeinderat in St. Georgen einstimmig beschlossen, dass er der neue Pächter des Seegasthauses am Längsee für die Sommersaison sein soll. Im Februar wurde bekannt, dass Stephan Loibnegger sich vom Längsee zurückzieht und sich auf den Gastrobetrieb am Hörzendorfer See konzentrieren möchte.

„Ich wollte schon vor ein paar Jahren das Seegasthaus pachten, doch die Gemeinde hat sich damals für einen anderen Pächter entschieden. Nun hat sich diese Chance wieder aufgetan. Ich betreibe in Klagenfurt das Nachtlokal „Stadtkrämer“, daher suche ich verlässliches Personal, wenn ich einmal nicht vor Ort sein kann“, erklärt der Drasendorfer.

In den nächsten zwei Wochen möchte Regenfelder den Betrieb aufsperren. „Ich selbst gebe mir aber die Deadline, dass bis zu Pfingsten alles laufen soll.“ Schnitzel, Käsnudel, Bernerwürstel oder Calamari sollen angeboten werden. „Wir achten aber darauf, dass alles frisch zubereitet wird und wollen keine Tiefkühlware anbieten“, betont der 42-Jährige, der schon seit 20 Jahren in der Gastronomie arbeitet.

Jürgen Regenfelder betreibt in Klagenfurt auch das Nachtlokal „Stadtkrämer“ © Helmuth Weichselbraun

Für den Sommer setzt Regenfelder auf Livemusik-Events sowie Grill- und Cocktailabende. „Ebenso wollen wir im Juni an den Wochenenden und während der Saison von 9 bis 10.30 Uhr ein Frühstück anbieten.“ Unterstützung erhält Regenfelder von seiner Frau Kvetoslava Regenfelder. Derzeit ist der Gastwirt noch auf Personalsuche. „Im Service würden wir noch ein paar Leute brauchen. Da ich dann zwei Gastrobetriebe führe, muss ich mich auf die Angestellten verlassen können.“

Mit der Gemeinde wurde abgemacht, dass Regenfelder in dieser Saison die Gäste fix betreut, im Herbst wird man ein Resümee ziehen und dann wird besprochen, ob der Pachtvertrag auf die nächsten Jahre verlängert wird. „Im September haben wir noch geöffnet. Im Oktober hängt es dann vom Wetter ab“, sagt der zweifache Vater.