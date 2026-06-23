Mit einer feierlichen Maturafeier verabschiedete die Handelsakademie (HAK) Althofen ihre diesjährigen Absolventinnen und Absolventen. Gemeinsam mit Familien, Freunden, Lehrkräften und Ehrengästen wurde der erfolgreiche Abschluss gefeiert und die Leistungen der Schülerinnen und Schüler gewürdigt.

Zu den Gratulanten zählte auch Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP), der den Maturantinnen und Maturanten zu ihrem Erfolg gratulierte und ihnen für ihren weiteren Lebensweg alles Gute wünschte: „Die Matura ist ein bedeutender Meilenstein und das Ergebnis von viel Einsatz, Ausdauer und Zielstrebigkeit. Sie können stolz auf Ihre Leistungen sein und mit Zuversicht in die Zukunft blicken“, betonte der Agrarreferent.

Gruber war selbst Absolvent in Althofen

Besonders hob Gruber auch die persönliche Bedeutung des Bildungszentrums in Althofen hervor: „Mit der HAK Althofen verbinde ich viele persönliche Erinnerungen, da ich selbst hier meine Schulzeit verbracht habe und vor rund 20 Jahren an der Stelle der heutigen Absolventinnen und Absolventen stand. Umso mehr freut es mich zu sehen, wie erfolgreich sich die Schule entwickelt und junge Menschen auf ihrem Weg begleitet.“

Die HAK Althofen habe sich mit ihren Schwerpunkten in den Bereichen Wirtschaft, Management und Agrarwirtschaft als wichtige Bildungseinrichtung etabliert. „Die Verbindung von wirtschaftlicher Ausbildung und agrarischem Schwerpunkt schafft ein einzigartiges Bildungsangebot, das den Anforderungen unserer Region und der modernen Arbeitswelt gleichermaßen gerecht wird. Das Bildungszentrum leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Ausbildung qualifizierter Fachkräfte und stärkt somit auch nachhaltig den ländlichen Raum“, so Gruber. Mit dem erfolgreichen Abschluss der Matura endet für die Absolventinnen und Absolventen nun ein prägender Lebensabschnitt. „Die an der HAK Althofen erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten bilden eine starke Grundlage für die weitere Zukunft“, betont Gruber abschließend.