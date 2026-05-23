In Althofen entstand mit dem Projekt „Auer 2 Go“ ein Symbol für Innovation, Zusammenarbeit und regionale Entwicklung. Im Rahmen des Workshops „AI_LAB – Innovation beginnt mit Fragen“ entwickelten Schülerinnen und Schüler der HAK Althofen mit Lehrer Siegbert Schönfelder und der deutschen Architekturstudentin Neele Flügel sowie Stadtrat Wolfgang Leitner einen mobilen Innovationswagen, der künftig flexibel an unterschiedlichen Orten eingesetzt werden kann. Es soll ein Auftaktprojekt für den Aufbau von Innovationsstrukturen der Stadt sein. Der Name „Auer 2 Go“ verweist dabei auf den bedeutenden Erfinder Carl Auer von Welsbach.

Die Gesamtkosten für diese Initiative belaufen sich auf rund 5000 Euro. Unterstützung in Höhe von 2500 Euro gab es dafür über die Kleinprojektförderung des Landes Kärnten. Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) machte sich ein Bild von dem „mobilen Denkraum“ und überreichte dabei die Förderzusage. „Dieses Projekt fördert Begegnung, Austausch sowie ein gemeinsames Arbeiten und verbindet damit Bildung, Wirtschaft und Innovation auf eine ganz neue Weise. ‚Auer 2 Go‘ macht sichtbar, welches kreative Potenzial in Althofen steckt“, betonte er dabei. „Hier ist ein zukunftsweisendes Konzept für die Stadtentwicklung entstanden. Genau um solche Initiativen zu unterstützen, wurde die Kleinprojektförderung ins Leben gerufen“, so Gruber.