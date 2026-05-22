2027 werden neben den Mitgliedern der Gemeinderäte auch die Bürgermeister der Gemeinden für die Dauer von sechs Jahren neu gewählt. Ob es große Veränderungen geben wird, entscheiden schlussendlich in jeder Gemeinde die Wählerinnen und Wähler. Was sich in vielen Gemeinden nicht stark verändern wird, sind die Kandidatinnen und Kandidaten, die wieder als Spitzenkandidaten ins Rennen gehen.

In vier Gemeinden von insgesamt 20 im Bezirk St. Veit könnte es jedoch spannend werden. Während in den meisten Kommunen alles beim Alten bleibt, gibt es auch Bürgermeister, die ihr Polit-Aus bekannt geben.

Der Erste, der schon einen Nachfolger präsentiert hat und sich zurückziehen wird, ist der Liebenfelser Bürgermeister Klaus Köchl (SPÖ). Bereits im März 2025 hat Köchl seinen Abschied angekündigt. „Den Parteivorsitz habe ich schon 2023 abgegeben. Nach 24 Jahren als Bürgermeister, elf Jahren im Landtag und fünf Jahren im Nationalrat kann man auch einmal loslassen“, erzählte der langjährige Gemeindechef damals der Kleinen Zeitung. Köchls Nachfolger soll der derzeitige Vizebürgermeister Martin Weiß (SPÖ) werden. Weiß hat den besagten Parteivorsitz damals von Köchl übernommen und wird bei der Wahl 2027 für die Liebenfelser Sozialdemokraten ins Rennen gehen.

Eberstein entscheidet erst im Sommer

Auch in Eberstein wird die ÖVP wahrscheinlich einen anderen Spitzenkandidaten ins Rennen schicken. Bürgermeister Andreas Grabuschnig wollte eigentlich bei der vergangenen Wahl schon nicht mehr antreten, jedoch hat man auf die Schnelle keine passende Nachfolge gefunden. Seit 2003 sitzt Grabuschnig im Bürgermeistersessel. „Wir haben uns parteiintern noch nicht festgelegt, wer die Nachfolge übernehmen wird. Es gibt einige Kandidaten, die sich eignen würden. Ich werde aber dem Nachfolger gerne mit Rat und Tat zur Seite stehen.“ Im Sommer soll die Ortspartei tagen und sich auf einen Spitzenkandidaten festlegen. Ein Name, der oft fällt, ist Robert Lassernig, ÖVP-Ortsparteiobmann und auch derzeitiger Vizebürgermeister. Lassernig möchte aber noch kein Statement abgeben. „Wir haben im Sommer unsere Sitzung. Nach dieser werden wir die Öffentlichkeit informieren.“

Auch Andreas Grabuschnig möchte nicht mehr kandidieren © KK/ÖVP/Helge Bauer

Älteste Stadt bekommt ein neues Oberhaupt

Auch in Friesach wird es einen neuen Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin geben. Josef Kronlechner (SPÖ) war 18 Jahre lang Stadtchef. Nun tritt er nicht mehr an. „Die jungen Leute sollen auch zum Zug kommen. Man soll gehen, wenn es am schönsten ist“, sagt Kronlechner. Wer seine Nachfolge wird? Das verrät der Friesacher noch nicht. „Es ist intern schon geregelt. Aber am 29. Mai gibt es eine Parteisitzung und ich möchte hier den Mitgliedern nicht vorgreifen. Die Entscheidung wird dort fallen.“ Ein heißer Tipp wäre Vizebürgermeisterin Ulrike Heitzer, diese war für eine Stellungnahme jedoch nicht erreichbar.

Josef Kronlechner verabschiedet sich © Gert Köstinger

Auch das Gurktal macht es spannend

Im Gurktal macht es der Bürgermeister von Glödnitz, Hans Fugger (ÖVP), sehr spannend. „Wir müssen zuerst die Dinge von dieser Periode zu einem Abschluss bringen, dann können wir über den nächsten Bürgermeisterkandidaten sprechen“, erklärt Fugger auf Anfrage. „Ob ich wieder kandidiere oder nicht, möchte ich derzeit nicht verraten. Unser Vorteil ist, wir sind eine kleine Gemeinde. Da muss man nicht schon ein Jahr im Vorhinein Wahlkampf betreiben. Wir wollen zuerst alles abarbeiten“, betont Fugger.

Hans Fugger lässt eine Kandidatur noch offen © Gert Köstinger

In den restlichen Gemeinden wollen alle Bürgermeister und Bürgermeisterinnen für ihre Partei wieder als Spitzenkandidat beziehungsweise Spitzenkandidatin ins Rennen gehen.