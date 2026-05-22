Am Mittwochmorgen war ein Mann mit seinem Motorrad auf der L 216, der Paldauerstraße, in Hirschmanngraben (Gemeinde St. Stefan im Rosental) unterwegs. Er kam während eines Überholmanövers zu Sturz – sein Motorrad schlitterte dabei unter einen Lkw.

Der Lenker selbst zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu, wurde jedoch nicht unter dem Lkw eingeklemmt. Nachdem er vom Roten Kreuz erstversorgt und vom Notarztteam Feldbach stabilisiert wurde, brachte man ihn ins LKH Oststeiermark, Standort Feldbach.

Reibungsloser Einsatz

Die Feuerwehren Lichendorf, Paldau und St. Stefan im Rosental standen mit insgesamt 22 Feuerwehrmitgliedern und fünf Fahrzeugen im Einsatz. Sie sicherten die Unfallstelle weiträumig ab, unterstützten den Rettungsdienst bei der Versorgung des Verletzten, bargen den Lastkraftwagen sowie das eingeklemmte Motorrad, banden ausgelaufene Betriebsmittel und reinigten anschließend die Fahrbahn.

„Wir bedanken uns bei allen eingesetzten Kräften und Partnerorganisationen für die professionelle und reibungslose Zusammenarbeit und wünschen dem verunfallten Motorradlenker eine rasche und vollständige Genesung“, heißt es in der Aussendung der einsatzleitenden Feuerwehr St. Stefan im Rosental.