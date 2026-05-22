Am 21. Mai durfte Juliane Fladnitzer ein ganz besonderes Jubiläum feiern: ihren 101. Geburtstag. Mit diesem beeindruckenden Lebensalter gilt sie als älteste Bürgerin der Stadt Althofen. Dabei erfreut sich die Jubilarin bester Gesundheit und bemerkenswerter Vitalität. Sie lebt weiterhin selbstständig in ihrer Wohnung, führt ihren Haushalt eigenständig und widmet sich nach wie vor dem Kochen und Backen. Besonders ihre Reindlinge sind sehr beliebt.

Tochter Inge Kaufmann, die regelmäßig von ihrer Mutter zum Essen eingeladen wird, schwärmt von deren hervorragender Kochkunst. Zwischen Mutter und Tochter besteht eine besonders enge Beziehung, wobei sich Inge Kaufmann liebevoll um ihre rüstige Mutter kümmert. Im Rahmen des traditionellen Jubilare-Essens für die Geburtstagskinder des Monats Mai in Schloss Töscheldorf, zu dem die Stadtgemeinde Althofen ihre Jubilare ab dem 50. Geburtstag monatlich einlädt, wurde Juliane Fladnitzer besonders geehrt.

Die besten Glückwünsche sowie weiterhin viel Gesundheit und Lebensfreude überbrachten auch Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber, Bürgermeister Walter Zemrosser, Stadtamtsleiter Hubert Madrian sowie Seniorenbeauftragter Ferdinand Schabernig.