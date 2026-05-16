Er spannte gleichsam den Bogen vom Mittelalter bis zur Gegenwart – der legendäre „Ritterwirt“ in der Grazer Schönaugasse. Einst im Jahr 1982 von Gerald Kapun übernommen – zuvor hatten es seine Eltern betrieben –, wurde das Gasthaus im Jahr 2022 von Kundinnen und Kunden des Lieferdienstes „Lieferando“ zu einem der beliebtesten in Graz gekürt. Gerald Kapuns Ära war 2015 ausgelaufen, als er das Lokal übergab, nun wurde die Zugbrücke gleichsam für immer hochgezogen: Der „Ritterwirt“ wurde geschlossen.

Also Stillstand? Um die Burg nicht! Denn schon am 22. Mai wird der ehemalige Ritterwirt neu eröffnet: Ab sofort heißt das Restaurant „Take Two“. Hinter dem Namen steht nicht nur der Umstand, dass ein Frauen-Duo das Lokal fortan schupft – Sophie Kienzl mit ihrer Mutter Gabi, die vor allem in der Küche werken wird. Vielmehr setzen beide auch auf „Social Dining“: „Ich hab mich über Monate hinweg in verschiedensten Lokalen bei Leuten erkundigt: Was fehlt euch? Und immer wieder bekam ich zu hören: Gemeinschaftstische wären klass. Und Gerichte, die man zusammen essen kann.“

Vor wenigen Tagen sperrte der Ritterwirt zu © Screenshot

Auch Veganes

Also wollen die Kienzls verschiedene Gerichte zum Teilen auftischen – „auch vegane Varianten, das war mir wichtig“, betont Sophie. Und: Das Ritteressen wird es auch in Zukunft geben, „es heißt bei uns bloß ,Essen wie im Mittelalter‘“, ergänzt Mama Gabi.

Manuela Moosbrugger und Paul Renner starten ihre Bar am 5. Juni © Saria

Weine, Prosciutto und mehr

Praktisch direkt gegenüber, in der Schönaugasse 16, wird ebenfalls ein kulinarischer Neustart vorbereitet: In jenen Räumen, wo einst unter anderem ein Café daheim war, startet am 5. Juni die „BAR PRŠUT GRAZ“. Manuela Moosbrugger wird fortan Prosciutto, Salumi, Antipasti, Käse und die dazu passenden Weine auftischen – unterstützt von ihrem Mann, dem Künstler Paul Renner, von dem auch die spektakulären „Decken-Fliesen“ über den Köpfen der künftigen Gäste stammen.