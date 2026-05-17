Zu einem tragischen Unfall kam es am frühen Sonntagmorgen. Ein 46-jähriger Mann aus Osttirol fuhr um 6.40 Uhr mit seinem Auto auf der B100 Drautal Straße von Möllbrücke kommend in Richtung Lienz. Aus bislang ungeklärter Ursache prallte das Fahrzeug gegen die linke Seite des Tunnelportals des Festungsbergtunnels.

Ärztin hielt an

Das Auto blieb auf dem Dach liegen, wo es weitere Verkehrsteilnehmer sahen. Sie setzten die Rettungskette in Gang. Eine zufällig an der Unfallstelle anwesende Ärztin leistete Erste Hilfe, konnte jedoch nur noch den Tod des Lenkers feststellen. Am Wagen entstand Totalschaden.

Straße gesperrt

Die B100 war im Bereich der Unfallstelle von 6.45 Uhr bis kurz vor 10 Uhr für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten total gesperrt. Eine lokale Umleitung war für diese Zeit eingerichtet.