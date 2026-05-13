Die wohl älteste Österreicherin ist am Dienstag mit 111 Jahren gestorben. Anna Wagner hätte am 6. Juni ihren 112. Geburtstag gefeiert, bestätigte Johann Weingartner, Bürgermeister ihrer Heimatgemeinde Euratsfeld (Bezirk Amstetten), auf APA-Anfrage Online-Medienberichte. Die Niederösterreicherin lebte bis zuletzt zuhause. Sie galt nach Angaben der Gemeinde seit Jänner 2025 als älteste in Österreich sowie in einem deutschsprachigen Land lebende Person.

Wagner wurde am 6. Juni 1914 geboren, also sogar noch kurz vor Beginn des 1. Weltkriegs. Sie wuchs auf einem Bauernhof auf und war als Landwirtin tätig. Ihr gesamtes Leben lang wohnte sie in ihrer Heimatgemeinde.

Anna Wagner flog mit 90 Jahren zum ersten Mal

Nach ihrer Pensionierung reiste die Seniorin gerne. Für einen Aufenthalt in Lourdes stieg sie laut Medienberichten im Alter von 90 Jahren zum ersten Mal in ihrem Leben in ein Flugzeug. Wagner war auch das älteste ÖVP-Mitglied. Zur Tradition wurde es, dass die örtliche Musikkapelle der Mostviertlerin zum Geburtstag ein Ständchen spielte. Auch noch im hohen Alter war Wagner Gast bei Veranstaltungen - etwa im Vorjahr beim Kindermaskenball. Gepflegt wurde sie zuhause von ihrer Familie, sagte Weingartner.