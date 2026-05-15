„Trotz massiver Bedenken der Bewohner wurde in den letzten Wochen im Schladnitzgraben in Leoben ohne Rücksicht auf Flora und Fauna bis jetzt unberührter Wald und Naherholungsraum mit Baggern, Harvestern und Walzen zu einer Autobahn mitten in der Natur umfunktioniert.“ Mit diesen Worten wandte sich ein besorgter Bürger an die Kleine Zeitung.

Gemeint ist ein neuer, ein Kilometer langer Forstwegabschnitt, der zwischen Jänner und März dieses Jahres nahe des Rinnerkreuzes gebaut wurde und Teil eines vier Kilometer langen Wegesystems in den Katastralgemeinden Prettach und Schladnitzgraben ist. Der Abschnitt bildet den Zusammenschluss zwischen zwei Forststraßen, die 2019 bis 2023 errichtet wurden.

Laut dem Leobener befinde sich der Weg in einem gefährdeten Gebiet, in dem durch die Bauarbeiten „in absehbarer Zeit mit Murenabgängen zu rechnen“ sei. Weiters betont er: „Niemand räumt die Verwüstung auf geschweige denn forstet das Gebiet auf.“ Es seien mehr als genug Forstbringungswege vorhanden, der neue Abschnitt würde nicht benötigt werden.

Von Mayr-Melnhof-Saurau gebaut

Auf Anfrage informiert Norbert Weber, Forstmeister des Forstbetriebs Mayr-Melnhof-Saurau, dass es sich bei dem besagten Forstweg um ein Gemeinschaftsprojekt mehrerer Waldbesitzer handle, inklusive Mayr-Melnhof-Saurau, das mit mehr als 50 Prozent an Grundstücksfläche beteiligt sei. Das Unternehmen sei auch für den Bau der „Bringungsgemeinschaft Prettachberg“ verantwortlich gewesen. Die restlichen 14 Grundstückeigentümer seien mit jeweils ein bis drei Prozent beteiligt.

„Der Weg ist behördlich genehmigt und dient der Bewirtschaftung der Wälder, die in diesem Bereich aufgrund der Steillage sehr schwierig ist", erklärt Weber. Anstatt mehrerer Wege gebe es nun gemeinsam einen einzigen Weg, um „mit einer durchgehenden Straße möglichst wenig Waldfläche zu belasten“, so der Forstmeister.

Norbert Weber ist Forstmeister bei Mayr-Melnhof-Saurau © KLZ / Andreas Schöberl-Negishi

Alle Maßnahmen getroffen

Im Vorfeld habe sich bloß ein Bewohner gemeldet, der Sorge gehabt habe, dass es durch den Bau zu Hangrutschungen kommen könnte. Weber beruhigt jedoch: „Wir haben alle Maßnahmen getroffen, die die Behörde uns auferlegt hat. Es gab einen Steinschlagschutz, wir haben Netze verwendet, die Straße unten abgesichert und Geschwindigkeitsbeschränkungen gemacht.“

Auch Bezirkshauptmann Markus Kraxner kann Entwarnung geben. „Die geologischen Verhältnisse, Granit und Gneisgranit der Gleinalmgruppe, sind grundsätzlich stabil. Die Gefahrenlage betreffend Muren oder Rutschungen hat sich durch den Forststraßenbau nicht verändert.“ Eine Aufforstung der Waldflächen sei laut Forstgesetz binnen fünf bis maximal zehn Jahren notwendig. „Die Einhaltung dieser Bestimmungen wird durch das Forstfachreferat der BH Leoben überwacht“, betont Kraxner.