„Ab jetzt ist Hochsaison, Hochsaison in jedem Eissalon“, sang Babsi Balou vor Jahrzehnten in einem hochsommerlichen Schlager. Für die Stadt Leoben im Frühling 2026 trifft das allerdings nicht ganz zu. Denn nur ein Jahr nach der Übernahme des Eiscafés Cortina direkt am Hauptplatz von Leoben steht der Start in die neue Saison für Betreiber Illi Musliu in den Sternen.

Sein riesiger Gastgarten blieb bisher geschlossen, während sich ringsum schon die Sonnenhungrigen tummelten. Musliu ist nach seiner ersten Saison als Eismacher in Leoben frustriert. In erster Linie seien es die hohen Kosten, die er für den Gastgarten im „Wohnzimmer“ der Stadt Leoben habe, die ihn unzufrieden machen.

„Im Winter ist gar nichts los“

„Ich zahle alleine für den Gastgarten im Jahr 5000 Euro, und die Saison geht nur von März bis Oktober. Im Winter ist natürlich gar nichts los draußen“, klagt Musliu. Was ihn angesichts dieses Kostenfaktors besonders stört: „Ich muss bei Veranstaltungen meine Tische und Sessel ständig wegräumen und kann sie erst danach wieder ganz aufstellen.“

Gerade aber bei Veranstaltungen seien viele Menschen in der Innenstadt unterwegs, die ihm guten Umsatz bescheren könnten. Dieses Geschäft sei aber nur sehr eingeschränkt möglich, bemängelt Musliu. Im August 2025 eröffnete er im ECE Kapfenberg eine zweite Filiale, die er dieses Jahr regulär aufgesperrt habe.

„In Kapfenberg habe ich das Problem nicht“

„In Kapfenberg habe ich das Problem nicht, dort habe ich auch einen Gastgarten mit 60 Tischen, und dort läuft es wie die Hölle“, so Musliu. Er bekomme eine Menge Anfragen über Textnachrichten, Social-Media und E-Mails, wann er endlich auch wieder in Leoben seinen Eissalon Cortina aufsperre.

Eismacher unter sich: Illi Musliu übernahm das Eiscafé von Giancarlo Martini © KLZ / Andreas Schöberl-Negishi

Illi Musliu würde als Gastronom am Leobener Hauptplatz sehr geschätzt. Sein Betrieb sei eine wichtige Bereicherung für die Innenstadt und trage zur Belebung bei, heißt es vonseiten der Stadt Leoben. Die Stadt beziehungsweise das Citymanagement unterstütze Musliu in vielen Bereichen.

„Wenn Schanigartenflächen im Zuge von Veranstaltungen freigemacht werden müssen, ist das keine Einzelmaßnahme, sondern eine seit Jahrzehnten bestehende Regelung, die für alle Betriebe am Hauptplatz gleichermaßen gilt“, so die Stadt Leoben. Diese Vorgabe sei Teil der jeweiligen Bewilligung und allen Schanigartenbetreibern bekannt.

Ersatzfläche zur Verfügung gestellt

Gerade Musliu sei aber bei Veranstaltungen eine Ersatzfläche zur Verfügung gestellt und bei Umstellen von Tischen und Sesseln geholfen worden. Der Schanigarten vom Cortina zähle mit 125 Quadratmetern zu den größten: „Für die Nutzung öffentlicher Flächen zählen einheitliche Tarife, die auf einem Gemeinderatsbeschluss im Jahr 2014 beruhen und nur indexangepasst wurden.“

Der Preis pro Quadratmeter betrage knapp 30 Euro und Jahr: „Aus Sicht der Stadt handelt es sich dabei um faire und maßvolle Konditionen – insbesondere mit Blick auf Leoben als zweitgrößte Stadt der Steiermark und die zentrale, stark frequentierte Lage direkt am Hauptplatz“, so die Stadt Leoben.

Mehrere Möglichkeiten zu sparen

Es würden in Leoben außerdem maximal sieben Monate verrechnet werden, die Nutzung des Schanigartens sei aber das ganze Jahr möglich: „Wer seinen Schanigarten kürzer nutzen möchte, kann auch eine kürzere Nutzungsdauer beantragen und zahlt dann auch entsprechend weniger.“

Möglich sei auch, die beantragte Fläche zu verkleinern: „Beides wären konkrete und einfache Möglichkeiten, um die Kosten zu reduzieren.“ Für die laufende Saison habe Musliu bereits um seine Schanigartenfläche angesucht und die Bewilligung erhalten: „Ein direktes Gespräch über eine mögliche Anpassung oder Lösung hat jedoch noch nicht stattgefunden.“ Man sei aber gesprächsbereit und lade Musliu ein, sich mit der Stadt in Verbindung zu setzen.