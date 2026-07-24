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Andreas Schöberl-Negishi

Andreas Schöberl-Negishi

Teamleiter Regionalredaktion Leoben
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Scharfsinniger Sprachschmied mit einem Hang zur Poesie. Ringt seit Februar 1995 für die Kleine Zeitung mit feiner Klinge um geschliffene Texte.