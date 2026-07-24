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Andreas Schöberl-Negishi
Teamleiter Regionalredaktion Leoben
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Scharfsinniger Sprachschmied mit einem Hang zur Poesie. Ringt seit Februar 1995 für die Kleine Zeitung mit feiner Klinge um geschliffene Texte.
Chronik
Junge „Digital Natives“ geben in Trofaiach ihr Wissen weiter
von
Andreas Schöberl-Negishi
Chronik
16-Jährige steht nach Bombendrohung vor Gericht in Leoben
von
Andreas Schöberl-Negishi
Chronik
Vianello schließt, Moreboards bleibt doch im LCS Leoben
von
Andreas Schöberl-Negishi
Chronik
Das 80er-Open-Air-Festival in Leoben steht kurz vor der Tür
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Andreas Schöberl-Negishi
Chronik
Jetzt soll der Marienplatz in Leoben ein Gesicht bekommen
von
Andreas Schöberl-Negishi
Chronik
Jürgen Wieser geht neue Wege bei Vermeidung von Arbeitsunfällen
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Andreas Schöberl-Negishi
Chronik
EasyPark-Chef: „Österreich hat im Digitalbereich massiven Aufholbedarf“
von
Andreas Schöberl-Negishi
Chronik
Opposition spritzte Sitzung des Leobener Gemeinderats fast vollzählig
von
Andreas Schöberl-Negishi
Chronik
„Derzeit gibt es in der Justiz eine totale Mängelverwaltung“
von
Andreas Schöberl-Negishi
Wirtschaft & Geld
„Vertrauen ist in meiner Branche das allergrößte Kapital“
von
Andreas Schöberl-Negishi
Chronik
Künstlertreffen mit Georg Brandner im Kleine Zeitung-Büro
von
Andreas Schöberl-Negishi
Chronik
An beiden Disco-Standorten wird jetzt aus- und umgebaut
von
Andreas Schöberl-Negishi
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