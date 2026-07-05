Es sprudelt nur so aus ihr heraus, wenn sie über ihren bewegten Alltag spricht: Julia Hofer aus Leoben versprüht positive Energie, die glatt für zehn reichen würde. „Ich bin extrovertiert und kommunikativ, gehe gerne auf Menschen zu. Und ich quassel einfach auch gerne“, schmunzelt die 22-Jährige mit mehr als nur einem Hauch an Selbstironie.

Eine perfekte Punktlandung

Aber das passt perfekt: Denn nicht zuletzt verdient Hofer seit zweieinhalb Jahren als Moderatorin und Redakteurin bei Radio Grün-Weiß in Leoben ihre Brötchen. Parallel dazu studiert sie Marketing & Sales an der FH Campus 02 in Graz, steht bei der Leobener Theatergruppe „The LEctors“ auf der Bühne und nimmt Schauspiel- und Gesangsunterricht an der Kunst- und Musikschule Leoben.

Mit den LEctors steht Julia Hofer (rechts vorne) ebenfalls schon lange auf der Bühne © Felix Kainrath-Reumayer

„Ich liebe den Schauspielunterricht bei Sigrid Sattler. Das erste Mal bin ich mit sieben Jahren auf der Bühne gestanden, dann habe ich eine längere Pause gemacht“, erzählt Hofer. Vor acht Jahren hat Sattler sie unter ihre Fittiche genommen: „Aber wirklich meine Liebe fürs Schauspiel wiederentdeckt habe ich bei den LEctors.“

Erstes Schnuppern in die Moderation

Über eine Moderation für die Theatergruppe habe sie sich für den Berufszweig zu interessieren begonnen: „Viele haben mir nach dieser Premiere gesagt, das hast du toll gemacht, wieso versuchst du das nicht einmal?“, erinnert sich Hofer, die sich bis zur Matura für Sozialarbeit begeistert hat.

Es folgten Praktika nach der Reifeprüfung: „Bei mehreren Medien, auch beim Fernsehen. Letztlich landete sie bei Radio Grün-Weiß. Schnell hat sich gezeigt, dass es eine Punktlandung für Hofer war. Sie kam, um zu bleiben: „Es war mir wichtig, dass ich zuerst die Praxis mitbekomme, das ist speziell beim Radio entscheidend.“ Sie arbeite sehr gerne, vernachlässige aber auch ihr Studium nicht.

Profis und „Frischlinge“ auf der Bühne

Mit den Kolleginnen und Kollegen der LEctors hat sie gerade die erste Leseprobe für ein neues Stück gehabt, das im Herbst seine Premiere haben wird, und bei der Musical-Produktion von „Wiener Blut“ in Leoben, die Profis und „Frischlinge“ harmonisch unter den Hut bringt, war sie mit einer Sprechrolle beteiligt.

Größere, tragende Rollen auf der Bühne sind für sie eine Challenge, der sie sich gerne, aber stets mit großem Respekt nähert, sagt Hofer: „Man muss sich jedes Mal aufs Neue beweisen, dass man Dinge kann und einer Herausforderung gewachsen ist.“ Über das Thema Gesang hat sie sich lange nicht drübergetraut: „Ich habe mir aber gedacht, es wäre zu schade, es nicht zu probieren.“

Eine, die gerne Geschichten erzählt

In den Literatur-Workshops von Martin Ohrt, die dieser immer wieder für Kinder auch in Leoben abhält, gibt Hofer seit mittlerweile vier Jahren viel von sich her: „Mir gefällt das gut, Kinder dabei zu unterstützen, sich kreativ auszuleben – in diesem Fall sprachlich.“ Sie schreibe auch selbst gerne Geschichten: „So bin ich auch zu diesem Workshop über kreatives Schreiben gekommen.“

Unterstützung bekomme sie in allem, was sie tue, von ihrer Familie und ihren Freunden: „Sie sind extrem supportive, sagen mir aber auch immer ihre ehrliche Meinung – egal, ob ihnen etwas gefällt oder nicht.“ Ihr Papa sei stets ihr größter Fan, der bei Auftritten immer erste Reihe fußfrei sitze: „Es ist ein schönes Gefühl, ihn stolz zu machen.“

Unsagbar viel mitgegeben

Die allerwichtigste Person in ihrem Leben ist aber ihre Mutter: „Sie hat mir beigebracht, dass man sich selbst lieben muss, dass alles so passt, wie es ist. Ich denke, dass bei mir so Vieles so gut funktioniert, weil ich mit mir selbst im Reinen bin“, so Hofer. Das hat sie ihrer Mama zu verdanken, die sie viel zu früh verloren hat, als sie zehn Jahre alt war, und die ihr dennoch eine erfüllte Kindheit ermöglicht und die ihr so unsagbar viel mitgegeben habe.

Julia Hofer hat auch für die FH Joanneum bereits einen Kampagnenshoot gemacht © KK

Seit einiger Zeit ist Hofer nicht nur im Radio zu hören und auf der Bühne zu sehen, sondern auch in mehreren Imagekampagnen präsent: Für das Regionalmanagement Obersteiermark-Ost hat sie mehrere TikToks gemacht, für die Serie „ObersteierStark“ und die FH Joanneum war sie das Werbegesicht für einige Kampagnen-Shoots: „Schon ein eigenartiges Gefühl, wenn ein Bus vorbeifährt mit deinem Gesicht drauf.“