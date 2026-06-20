Sehr viel Licht, aber auch ein wenig Schatten bescherte der Film „Klammer – Chasing The Line“ Schauspieler Julian Waldner im Jahr 2021. Hell wurde es für den damals 24-Jährigen, weil ihn seine Rolle als Skilegende Franz Klammer mit einem Mal in die Schlagzeilen und ins Rampenlicht katapultierte.

Die Coronapandemie warf einen Schatten über die Veröffentlichung des Films – denn inmitten scharfer Ausgangsbeschränkungen konnte der Streifen nicht der Kassenschlager werden, wie man sich das erhofft hatte. Und dennoch war Waldner mit seinen damals gerade einmal 24 Jahren allseits bekannt.

„Für mich gibt es jedenfalls ein persönliches Zeitalter vor dem Klammer-Film und eines danach“, erzählt Waldner, der in Klagenfurt aufgewachsen ist. Sein Schauspielstudium hat er in Wien absolviert. Nach Leoben zog er vor vier Jahren der Liebe wegen – und fühlt sich nach wie vor sehr wohl hier.

Guter Start von Leoben aus

Dass er nicht mehr in Wien wohnt, tue seinen schauspielerischen Aktivitäten keinerlei Abbruch, meint der 29-Jährige. Das habe mit den Möglichkeiten digitaler Kommunikation zu tun, aber auch damit, dass seine Agentur in Berlin beheimatet ist: „Sie ist dort für mich aktiv und gedreht wird ohnehin überall“, meint Waldner. Und von Leoben aus könne er gut überallhin starten – nach Wien, Berlin, oder an jeden anderen Drehort der Welt.

Derzeit sei er mit Dreharbeiten für einige Episoden von „Schnell ermittelt“ beschäftigt. „Einen Kinofilm habe ich auch gerade erst gemacht. Simon Schwarz spielt die Hauptrolle und auch Julia Koschitz ist mit dabei.“ Und in einigen Folgen von „Soko Linz“ ist Waldner ebenfalls beteiligt, die demnächst ausgestrahlt werden sollen.

Ständig viele „Eisen im Feuer“

„Im kommenden Jahr kommen auch einige coole Projekte. Da stecke ich schon mitten in den Vorbereitungen“, erzählt Waldner. Im Alltag eines Schauspielers sei es ganz normal, ständig viele „Eisen im Feuer“ zu haben. Für ihn sei entscheidend, in dem stetigen Auf und Ab der Schauspielerkarriere nicht die Bodenhaftung oder den Antrieb zu verlieren.

„Ich möchte nicht einem Hype erliegen. Ich möchte nicht abheben. Wenn eine Karriere zu schnell aufflammt, ist die Gefahr riesig, dass man dabei selbst verbrennt“, meint Waldner. Er sehe seinen Weg längerfristig: Es sei wichtig, körperlich fit und mental trotz aller Herausforderungen stabil zu bleiben.“

Höhenflüge und Mühen der Ebene

Denn klar sei, dass man sich als Schauspieler auch mit den „Mühen der Ebene“ bekannt machen müsse: „Man kann nicht jeden Tag einen ‚Klammer‘ drehen und in den Extremen leben. Es gibt auch ganz viele kleinere Tagesjobs, von denen kaum jemand spricht, von denen man sich aber ernährt.“

Julian Waldner hat trotz seines jungen Alters bereits 15 Jahre Schauspielerfahrung © KLZ / Andreas Schöberl-Negishi

Bei den Dreharbeiten für „Klammer – Chasing The Line“ habe es indes „so viele erste Male gegeben, dass ich mir gewünscht hätte, ich hätte vielleicht manches noch ein zwei Jahre üben dürfen. Es war wie für einen Jungvogel am Nestrand: Fliege oder stürze ab“. Aber Skilegende Franz Klammer höchstpersönlich sei „happy“ gewesen mit seiner Darstellung: „Das hat sich angefühlt wie geprüft und bestanden.“

Sein vierjähriges Schauspiel-Diplomstudium am Max Reinhardt-Seminar in Wien sei eine harte Schule gewesen: Schon alleine die Aufnahmeprüfung von mehreren Tagen sei ein Buch mit vielen nervenzerfetzenden Kapiteln gewesen: „Sie nehmen von insgesamt 800 Bewerbungen jedes Jahr elf Leute“, erzählt Waldner.

Gesamtes Gewicht der Persönlichkeit

Die Schauspielerei sei auch deswegen so fordernd, weil man dabei das gesamte Gewicht seiner Persönlichkeit in die Waagschale lege und dabei mehr als nur einmal sein bis dahin als selbstverständlich erachtetes Selbstverständnis ins Wanken gerate. „Ich habe lange gebraucht, um zu entdecken, dass eines meiner Talente ist, mit Kritik gut umzugehen und Anregungen schnell aufnehmen und umsetzen zu können“, schildert Waldner.