Mit dem Feiertag, den Marko Arnautovic von Bundespräsident Alexander Van der Bellen für die erfolgreiche WM-Qualifikation eingefordert hat, hat es nicht sollen sein. Erst bei einem WM-Titel wäre das Staatsoberhaupt gesprächsbereit gewesen. Die Reise des österreichischen Nationalteams bei der Weltmeisterschaft ging im Sechzehntelfinale gegen Spanien (0:3) zu Ende – und somit auch die Teamkarriere von Arnautovic. Auch der Rekordspieler Österreichs konnte nach seiner Einwechslung nichts am Ausscheiden ändern und so blieb sein 137. Einsatz für das ÖFB-Team zugleich sein letzter.

Schon vor der Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada hatte der 37-Jährige angekündigt, dass nach der WM für ihn Schluss sein würde. „Für Österreich zu spielen, war die größte Ehre in meiner Karriere“, hört man ihn jetzt in einem emotionalen Video sagen, das der Stürmer auf Instagram gepostet hat und das einen Zusammenschnitt aus mehreren denkwürdigen Szenen aus seiner Nationalteamkarriere zeigt. „Jedes Mal, wenn ich den Platz betreten habe, habe ich alles gegeben – für meine Mitspieler, für die Fans und für alle, die uns zuhause unterstützt haben. Wir haben unvergessliche Momente erlebt, gemeinsam Herausforderungen gemeistert und Erinnerungen geschaffen, die mich mein Leben lang begleiten werden.“

Mit dem Nationalteam hat Arnautovic drei Europameisterschaften bestritten, der Höhepunkt kam mit seiner erstmaligen WM-Teilnahme ganz zum Schluss. Mit zwei Treffern zeigte er auch da seine Torgefahr und schraubte sein Treffer-Konto auf 49 Tore hoch – damit beendet Arnautovic seine Team-Karriere als Rekordtorschütze seines Landes. Die 44-Tore-Marke von Toni Polster überflügelte er schon beim historischen 10:0-Erfolg gegen San Marino im Oktober 2025. Tor Nummer 50 war ihm im Spiel gegen Spanien nicht mehr vergönnt. „Heute ist der Moment gekommen, dieses Kapitel zu beenden“, sagt der Wiener. „Nach 137 Spielen und 49 Toren verabschiede ich mich mit einem Herzen voller Dankbarkeit und unendlichem Stolz aus der österreichischen Nationalmannschaft. Danke an jeden Mitspieler, jeden Trainer, jeden Betreuer, jeden Fan und an alle, die an mich geglaubt haben.“

Die Reise des einstigen „Bad Boys“, die im Oktober 2008 beim 1:1 gegen die Färöer ihren Anfang genommen hat, ist nun also zu Ende. „What a ride it‘s been, my brother“, schrieb David Alaba unter das Video. In ganzen 93 Spielen sind die beiden für Österreich gemeinsam auf dem Feld gestanden, die „Brüder“ haben also einen wilden Ritt hinter sich. „Danke für alles!“, hing Alaba an und fügte dann noch ein Wort hinzu, welches in der Kommentarspalte von zahlreichen Weggefährten und Fans ganz häufig Verwendung findet: „LEGEND“. Denn nicht nur ÖFB-Kollegen wie Christoph Baumgartner, Konrad Laimer und Co zollten ihren Respekt, auch ehemalige Mitspieler wie Inters Marcus Thuram oder einstige Gegenspieler wie Bosniens Edin Džeko finden sich unter jenen Leuten, die Arnautovics Beitrag mit ganz viel Liebe versehen haben. Eine Liebe, die Arnautovic vor allem für jenes Land hat, dessen Wappen er für knapp 20 Jahre auf seiner Brust trug: „Danke Österreich. Ich liebe euch!“