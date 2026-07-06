Mitunter müssen die schönsten Dinge im Leben nicht sofort passieren. ^“Zu seinem 40. Geburtstag haben wir zum ersten Mal darüber gesprochen. Mit 50 hab ich meinem Papa die Tour auf den Großglockner geschenkt. Und mit 61 Jahren haben wir es endlich geschafft“, sagte Nici Schmidhofer. Was sie damit meinte? 21 Jahre lang hegten ihr Vater Hannes und sie einen Traum. Gemeinsam auf den Großglockner, auf Österreichs höchsten Berg. Vor einer Woche war es dann wirklich soweit: Schmidhofer, am Samstag noch im Fahrerlager der Formel 1 beim Grand Prix von Österreich zu Gast, wagte mit ihrem Papa das Abenteuer Glockner. Oder, wie sie schrieb: „Manche Träume brauchen einfach ihre Zeit.“

„Wir sind um 6 Uhr weg, waren um 12.30 Uhr oben am Gipfel“, erzählte die 37-Jährige von einem Tag, der schöner kaum hätte sein können: „Es gab keinen Wind, wir haben keine Steigeisen gebraucht irgendwo und wir hatten sogar ein paar Minuten am Glockner allein, ganz ohne Stau. Wir haben lange gewartet, aber das Warten hat sich eindeutig gelohnt“, meinte Schmidhofer. Auf dem Abstieg wurde dann noch in der Adlersruhe übernachtet, ehe es wieder zurückging. Ihr Fazit: „Es war eine richtig coole und schöne Erfahrung, und es wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Das nächste Mal gerne mit Ski.“

Auch karitativ unterwegs

Bereits zwei Tage davor war Schmidhofer sportlich unterwegs, sozusagen als „Guide“ der ersten Ausgabe des „Coffee Ride“ in Seiersberg-Pirka. Da wurden den Teilnehmern auf dem Rad zwei Strecken – der „Espresso“ über 20 Kilometer und der „Doppio“ über 40 Kilometer – zur Auswahl gegeben, dann wurde entspannt geradelt. Alle Teilnehmer spendeten zudem für die Steirische Krebshilfe – letztlich kamen 3100 Euro zusammen.