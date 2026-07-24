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Peter Altmann

Peter Altmann

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Von 2000 bis 2003 „Deutschland-Legionär“ bei sport1.de. Nach der Österreich-Rückkehr über zwei Jahrzehnte bei laola1.at, dort Mitglied der Chefredaktion. 2024 folgte der Ruf in die steirische Heimat zur Kleinen Zeitung.