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Peter Altmann
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Von 2000 bis 2003 „Deutschland-Legionär“ bei sport1.de. Nach der Österreich-Rückkehr über zwei Jahrzehnte bei laola1.at, dort Mitglied der Chefredaktion. 2024 folgte der Ruf in die steirische Heimat zur Kleinen Zeitung.
Sport
Seriöser und souveräner Auftritt: Sturm in der nächsten Cup-Runde
von
Peter Altmann
Sport
Sturm im Cup in Seekirchen: „Heimkehr“ mit einer klaren Mission
von
Peter Altmann
Sport
Warum dieser Traumauftakt für Sturm ein Multiplikator sein könnte
Analyse
von
Peter Altmann
und
Peter Klimkeit
Sport
Torgala! Sturm feiert klaren Sieg gegen Heart of Midlothian
von
Peter Klimkeit
und
Peter Altmann
Sport
Dominanz durch Perfektion: Warum Spanien die Fußball-Welt regiert
Analyse
von
Peter Altmann
Sport
Spanien besiegt Argentinien in der Verlängerung und ist Weltmeister
von
Peter Altmann
Sport
Spaniens Matchwinner Mikel Merino oder „der Entscheider“
von
Peter Altmann
Sport
Merino schießt Spanien in das Traum-Halbfinale gegen Frankreich
von
Peter Altmann
Sport
Kylian Mbappé und die „unerledigte Aufgabe“ nach dem Viertelfinalsieg über Marokko
von
Peter Altmann
Sport
Altmann fertig – Papa fliegt nach Hause
Kolumne
Peter Altmann
Sport
Die Zukunft klopft an: Österreichs Personalsituation nach der WM
Analyse
von
Peter Altmann
Sport
Zufrieden mit einer Durchschnitts-WM? „Verösterreichisierung“ wäre der falsche Ansatz
Analyse
von
Peter Altmann
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