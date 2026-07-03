Wer als österreichischer Fußball-Nationalspieler vor einem Großereignis ankündigt, nach dem Turnier seine ÖFB-Karriere zu beenden, muss zwangsläufig einkalkulieren, dass er mit einer Niederlage abtreten könnte. So flossen in Los Angeles nicht nur wegen des WM-Ausscheidens gegen Spanien Tränen, sondern auch weil es Abschied von einem der Größten aller Zeiten im Nationalteam zu nehmen galt.

Rein von den Zahlen her erübrigt sich diesbezüglich sowieso jede Diskussion. Mit 137 Länderspielen und 49 Toren führt Marko Arnautovic beide Ranglisten an. Noch ist es nur schwer vorstellbar, dass er in Zukunft nicht mehr zum ÖFB-Inventar gehören soll. Denn mit wenigen Ausnahmen war der Wiener knapp zwei Jahrzehnte lang so gut wie immer da.

Debüt mit der Nummer 8: Marko Arnautovic 2008 auf den Färöer © GEPA

Arnautovic verabschiedete sich nach dem Schlusspfiff gegen den Europameister mit einer Rede in der Kabine von seiner ÖFB-Familie, die alle Ohrenzeugen als emotional und bewegend einstuften. „Wer Mäuschen hätte spielen können oder dabei gewesen wäre bei dieser Ansprache - ich möchte nicht wissen, wie viele Spieler neben ihm selbst und auch Mitglieder des Staffs Tränen in den Augen hatten“, ortete Teamchef Ralf Rangnick einen „besonderen Moment“.

Besondere Momente, wie sie Arnautovic speziell auf dem Platz charakterisierten. Einst 2008 von Karel Brückner ins A-Team befördert, waren die Anfangsjahre mitunter turbulent. Aber spätestens unter Teamchef Marcel Koller stabilisierte sich die Offensivkraft zunehmend als Leistungsträger. Im Laufe der Jahre reifte Arnautovic zu einem der unumstrittenen Führungsspieler auf dem Platz und einer Integrationsfigur abseits davon.

Die meisten gemeinsamen Länderspiele mit Marko Arnautovic:

Nur einem Ziel lief er lange vergeblich hinterher: Der Teilnahme an einer WM. „Es ist und war das größte Highlight meiner Karriere, mit meinem Land hier bei einer Weltmeisterschaft spielen zu dürfen. Es trifft mich zum Schluss, dass ich meine zweite Familie ab jetzt nicht mehr auf dem Platz sehen werde“, meinte Arnautovic, nachdem dieses Kapitel zu Ende gegangen ist.

Auch wenn die Kraft des 37-Jährigen vielleicht nicht mehr alle paar Tage für 90 Minuten reichte, hat der Stürmer auch auf dieser Bühne mit zwei Treffern gegen Jordanien und Algerien Spuren hinterlassen. „Ohne Marko und ohne Markos Tore wären wir womöglich nicht zur Euro nach Deutschland gefahren und wären wir vielleicht auch hier nicht dabei gewesen“, lobte Rangnick, „er hat nach seinem letzten Wechsel nach Belgrad nicht immer regelmäßig gespielt, deswegen: Ich hätte ihn natürlich gerne öfter länger dabei gehabt und auch mal in einem Spiel über 90 Minuten - aber das ist leider nicht möglich gewesen.“

Seite an Seite zu Routiniers gereift: Marko Arnautovic und David Alaba im Jahr 2010 © GEPA

In der Rangnick-Ära war das teaminterne Klima meist ein sehr stabiles. Arnautovic als einer der Chefs galt als Garant dafür. Es wird sich weisen, wie es in Sachen Teamgeist ohne ihn weitergeht. Man kann jedoch ohne rot zu werden behaupten, dass ihn seine Kollegen jetzt schon vermissen.

„Ich wünsche ihm nur das Beste. Er hört ja nicht ganz auf zu kicken, aber er ist der Spieler mit den meisten Länderspielen und Länderspieltoren. Also ein ganz, ganz Großer. Wir haben ihn alle extrem gerne und am liebsten wollen wir, dass er weitermacht. Aber das ist seine Entscheidung. Ich bin froh, dass ich ihn kenne und mit ihm den Platz teilen durfte“, erklärte etwa Sasa Kalajdzic.

Das Tor gegen Algerien war sein 49. und letztes im Nationalteam © GEPA

Romano Schmid bezeichnete die Worte von Arnautovic in der Kabine als „Gänsehautmoment“. Ein Nationalteam ohne Marko sei nur sehr schwer vorstellbar: „Es war ein riesiges Privileg, mit Marko spielen zu dürfen.“ Stefan Posch bezeichnete Arnautovic als „überragenden Spieler, aber noch mehr einen überragenden Menschen.“ Konrad Laimer sprach von einem „unglaublichen Fußballer und unglaublichen Charakter. Es war eine große Ehre, mit ihm die Kabine und den Platz zu teilen. Er ist immer vorangegangen. Dafür gibt es nur den größten Respekt von meiner Seite. Ich bin froh, dass ich einen Teil seines Weges sein konnte.“

Die mit Abstand längste Wegstrecke legte David Alaba mit seinem Kumpel zurück. Die beiden liefen in unglaublichen 93 Länderspielen gemeinsam für Österreich auf. Eine beeindruckende Zahl, wenn man bedenkt, dass in der ÖFB-Geschichte insgesamt nur sechs Spieler im Alleingang mehr Länderspiele bestritten haben. Auch deshalb fühlt es sich ein wenig wie das Ende einer Ära an, selbst wenn Alaba seine Zukunft im Nationalteam noch nicht final entschieden hat. „Die Worte, die Marko an uns richtete, waren sehr emotional. In der Kabine flossen auch Tränen“, berichtete der Innenverteidiger. Es kann wohl kaum jemand besser nachfühlen, welch großes Kapitel in Los Angeles tatsächlich zu Ende gegangen ist.