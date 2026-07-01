Sehr ausführlich schildert der 50-jährige Landwirt vor Strafrichterin Tanja Gutnik am Landesgericht Leoben, wie er mit seinen Tieren am Hof umgegangen ist. Von übermäßiger Gewalt und der angeklagten Tierquälerei könne keine Rede sein, sagt der Landwirt aus. Seine Fast-Exfrau und deren Eltern, aber auch die Tochter hatten am Rande einer langwierigen rechtlichen Auseinandersetzung in dieser Causa gegen ihn ausgesagt.

„Selbst wenn man komplett empathiebefreit wäre im Umgang mit Tieren, wäre es ja alleine aus wirtschaftlichen Gründen sinnlos, sich selbst einen wirtschaftlichen Schaden zuzufügen, indem man seine Tiere verletzt“, sagt der Landwirt aus. Er soll jahrelang bis 2019 seine Milchkühe misshandelt haben – mit Tritten gegen die Beine, die Euter und mit einem „Knüppel“.

Haselstaude und „leichte Tritte“

Er habe beim Treiben der Kühe eine Haselstaude verwendet, um die Tiere in die richtige Richtung zu lenken. Auch beim Melken sei es immer wieder vorgekommen, dass er den Kühen „leichte Tritte“ gegen die Beine gegeben habe – etwa, wenn sie auf den Melkschläuchen gestanden und nicht auf die Seite gegangen seien.

Beim Treiben habe er den Kühen meistens mit der Haselstaude auf die Flanken geklopft: „Es kann schon sein, dass sie übermütig werden, umdrehen und auf einen zukommen. Dann habe ich ihnen einen Schlag auf das Nasenbein gegeben.“ Das sei aber auch nie fest gewesen, jedenfalls nicht so fest, dass die Kühe davon Nasenbluten bekommen hätten.

„War zum Schutz des Hundes“

Die Hündin, die er nach wie vor habe, habe er nie geschlagen oder auf den Boden gedrückt, beteuert der Landwirt mehrfach. Er habe sie teilweise schon am Halsband gepackt und zu seinem Unterschenkel gedrückt. Das sei aber als Erziehungsmaßnahme gedacht gewesen, um ihr abzugewöhnen, auf fahrende Autos zuzuspringen: „Ich wollte nicht, dass sie überfahren wird und auch sonst keine Probleme bekommen.“

Diese Maßnahmen seien in erster Linie zum Schutz des Hundes gewesen: „Durch den Hof führt ein öffentlicher Weg, ich wollte vermeiden, dass die Hündin einmal jemanden vom Rad herunterholt oder so.“ Die Hündin habe keinerlei Angst vor ihm, meint er: „Ich hätte sie zur Gerichtsverhandlung mitnehmen können, damit Sie das sehen“, sagt der Landwirt zu Richterin Gutnik.

„Habe die Hündin nie geschlagen“

Mit einem Stock geschlagen habe er die Hündin ebenfalls nie, auch wenn es anders lautende Zeugenaussagen gibt. Gesehen hat diese angeblichen Gewaltausbrüche allerdings nie jemand – nur das Jaulen der Hündin habe die Tochter gehört. Letztlich spricht Richterin Gutnik den Angeklagten in beiden Punkten frei.

Einmal erfolge der Freispruch im Zweifel, führt Richterin Gutnik aus. Sie weist in diesem Zusammenhang auf sich widersprechende Aussagen einer Zeugin hin. Auch den Umstand, dass es keine unmittelbaren Augenzeugen für die Misshandlungen mit einem Stock gibt, preist Richterin Gutnik in ihre Entscheidung mit ein.

Im Falle der Kühe gibt es nach diesem einen Freispruch im Zweifel indes einen Freispruch wegen Verjährung. Der Landwirt bedankt sich, die Staatsanwaltschaft gibt keine Erklärung ab.