Bis zur Hauptverhandlung am Landesgericht Leoben hatte der 51-jährige Angeklagte angegeben, nicht gewusst zu haben, dass er nicht berechtigt war, Geld vom Konto seiner bereits verstorbenen Mutter zu nehmen. Nach deren Ableben hatte der Obersteirer vor zwei Jahren sich 21.000 Euro in zwei Tranchen auf sein eigenes Konto überwiesen.

Danach hob er weitere 5000 Euro vom Konto seiner Mutter ab – zu einem Zeitpunkt, als die Verlassenschaft noch nicht geklärt war, und er noch nicht berechtigt war, das zu tun. Untreue wirft Staatsanwalt Andreas Riedler dem bisher unbescholtenen 51-Jährigen vor: „Der richtige Weg wäre der Weg zum Notar gewesen. Angesichts der Beweislage bin ich über die leugnende Verantwortung etwas überrascht“, meint Riedler.

Staatsanwalt regt eine Diversion an

Gleichzeitig merkt er an, dass sich die Staatsanwaltschaft das Anwenden einer diversionellen Maßnahme vorstellen könne – auch in Hinblick auf den Umstand, dass der 51-Jährige noch nie mit dem Strafrecht in Berührung gekommen sei. Obwohl die Verteidigerin ausführt, dass ihr Mandant sich der Unrechtmäßigkeit seines Handelns nicht bewusst gewesen sei, erklärt sie sich mit einer Diversion einverstanden.

Auch Strafrichterin Doris Schmidhofer sieht das so und fragt den Angeklagten selbst, ob er die Verantwortung für sein Handeln formal übernehmen, den Schaden wiedergutmachen und eine Geldbuße von 2400 Euro bezahlen wolle, um alle Voraussetzungen für eine Diversion zu erfüllen, nickt dieser sofort.

Um Ratenzahlung gebeten

Nachdem er aber einen finanziellen Engpass habe, nimmt er das Angebot von Richterin Schmidhofer dankend an, dass er sowohl die Schadenswiedergutmachung als auch die Geldbuße in Raten innerhalb eines halben Jahres abstottern kann. So ist der Prozess nach nur knapp mehr als einer halben Stunde erledigt – und für den 51-Jährigen unterbleibt die Verurteilung und damit die Vorstrafe.