Ende Jänner erschütterte eine Bluttat die Stadt Leoben: Eine 39-jährige Mutter tötete ihren elfjährigen Sohn in der gemeinsamen Wohnung mit mehreren Messerstichen. Danach setzte sie selbst den Notruf ab. Als die Polizei in der Wohnung in der Nähe des LKH Leoben eintraf, fanden die Beamten die Frau mit Schnittverletzungen vor.

Der Sohn war zu diesem Zeitpunkt bereits tot. Kurz nach ihrer Festnahme gestand die 39-Jährige die Tat und erste Ergebnisse von Gutachten ergaben, dass die Mutter zum Zeitpunkt der Tat zurechnungsfähig gewesen sein dürfte. Völlig unklar blieb indes das Motiv, das viele rat- und fassungslos zurückließ. Klar ist, dass der Bub an schweren Stichverletzungen verstorben ist.

Anklageschrift wegen Mordes

Nun brachte die Staatsanwaltschaft Leoben beim Landesgericht gegen die Mutter eine Anklageschrift wegen Mordes ein, wie Staatsanwältin Anika Maierhofer auf Anfrage der Kleinen Zeitung ausführt. Nach Abschluss der Ermittlungen und Erstattung aller umfassenden Gutachten sei klar, dass die 39-Jährige ihrem Sohn mit dem Messer das Leben genommen habe.

Staatsanwältin Anika Maierhofer von der Staatsanwaltschaft Leoben © KLZ / Andreas Schöberl-Negishi

„Die Gerichtsmedizinerin hat unzählige Messerstiche festgestellt. Das Opfer ist letztlich verblutet“, führt Maierhofer aus. Weiter im Dunklen bleiben die Beweggründe für die Tat: „Sie sind unklar, die Ermittlungen haben kein eindeutiges Ergebnis zutage gebracht“, stellt Maierhofer fest.

Zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig

Was aber nach Erstattung des umfassenden psychiatrischen Sachverständigengutachtens sehr wohl klar sei: „Die 39-Jährige war zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig. Außerdem war sie nicht durch Alkohol, Drogen oder andere Substanzen beeinträchtigt“, sagt Maierhofer. Das habe das toxikologische Gutachten gezeigt.

Nachdem die Staatsanwaltschaft Leoben jetzt die Anklageschrift eingebracht hat, müsse die Anklage rechtswirksam werden, so Maierhofer. Erst wenn das erfolgt sei, könne das Landesgericht einen Prozesstermin in der Causa festsetzen.