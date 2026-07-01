Ein achtsamerer Umgang mit Lebensmitteln ist es, der Romy Hammer, Magdalena Koch, Timo Jöbstl, Emil Bermejo-Sanz und Julia Maria Bauer, Schülerinnen und Schüler des BG/BRG Leoben I, am Herzen liegt. Im Rahmen eines Workshops in der Projektwoche an der Schule hatten sie die Idee, eine konkrete Aktion zur besseren Verwertung von Obst an den Start zu bringen.

Aktion mit dem Hotel Kongress

Und so sind die fünf Jugendlichen – sie besuchen die erste und die zweite Klasse – seit einigen Tagen voll und ganz auf Banane eingestellt. Ihre Lehrerin Carina Hopfer legte ihnen die Rutsche zu Nina Neuhold-Kofler, der Direktorin des Hotels Kongress in der Leobener Innenstadt und deren Frühstückschefin Maja Topolovec.

Diese sammelte für die Schülerinnen und Schüler in den vergangenen drei Monaten überreife Bananen, die wegen ihrer nicht mehr idealen Optik samt brauner Flecken und Druckstellen nicht für das Frühstücksbuffet im Hotel Kongress verwendet werden konnten. „Wir haben sie eingefroren, um sie lagern zu können“, erzählt Topolovec.

Alles Banane, oder was?

Am Mittwoch begaben sich die Schülerinnen und Schüler mit Topolovec in die Küche des Hotels, um gemeinsam Muffins, Waffeln, Bananenbrot, Schokobananen und Milch-Shakes zu produzieren. Alles Banane selbstverständlich.

Nach vollbrachter Arbeit gingen sie auf den Hauptplatz von Leoben, um den Passantinnen und Passanten ihre Leckereien zum Kosten – aber kostenlos – anzubieten. „Lebensmittel sind wertvoll. Wir wollen nicht, dass sie verschwendet werden. Das wollen wir möglichst vielen Menschen bewusst machen“, sind sich die Schüler einig.

Blick auf Guinness-Buch der Rekorde

Ihr ambitioniertes Ziel: Sie möchten ihre Aktion nur als ersten Testlauf verstanden wissen und sie noch viel größer machen, um es vielleicht sogar ins Guinness-Buch der Rekorde zu schaffen. „Da müssen wir aber noch recherchieren, wie viele Tonnen Bananen wir dafür benötigen“, schmunzeln die Jugendlichen.