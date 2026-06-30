In Leoben wird im Zuge des Kulturherbstes wieder gespielt, gelesen, gelacht und gefeiert. Um rund 165.000 Euro hat die Stadt Leoben für ein breites Angebot an Kulturveranstaltungen gesorgt.

Den Auftakt macht im September Reinhold Bilgeri mit der Lesung „Das Gewissen der Tauben“. Johannes Silberschneider und David Reumüller nehmen das Publikum mit auf eine musikalische Zeitreise durch die Steiermark. Das Leobener Wiesenfest, das Genussherbstl‘n, das Stadt-Land-Fest und der Poetry Slam dürfen nicht fehlen.

Theater, Operette oder Lesung?

Weitere Künstlerinnen und Künstler, die in Leoben ihr Bestes geben, sind Die Paldauer, Roland Düringer, Friedrich Keinhapl mit dem Sinfonischen Orchester Leoben, Ermi Oma, Wir4, Lydia Prenner-Kasper, Walter Kammerhofer, Friedrich von Thun, Omar Sarsam, Gery Seidl, Rubey & Schwarz, Dr. Bohl, Benedikt Mitmannsgruber sowie BartolomeyBittmann mit Ursula Strauss.

Auf dem Spielplan des Stadttheaters stehen „Liebesjahre“, „Männerfrei“, „Taxi, Taxi“,„Außer Kontrolle“ sowie die Operette „Gräfin Mariza“. Das Kunstforum Leoben zeigt Bruno Wildbachs Ausstellung „CRUSOE“ sowie „Der rostige Olm“ des Aktionskünstlers Tomak. Mit Lesungen von Katrin Unterreiner, Roman Klementovic, Herbert Dutzler und Beate Maly setzt die Stadtbibliothek Leoben literarische Akzente.

Junge Kultur zum Mitmachen

Ein Schwerpunkt liegt auf dem jungen Kulturprogramm – es werden Erzähltheater, Workshops, Kindermusicals und Märchenaufführungen angeboten. Für Schulklassen und Kindergärten sind Bibliotheksführungen ab zehn Jahren sowie Bibliotheksführungen mit Bilderbuchkino oder Kamishibai möglich.

Das Junge Museum setzt sich kindgerecht mit der Geschichte der Stadt Leoben auseinander. Neu ergänzt wird das Angebot ab Herbst durch eine Schatzsuche in der Dauerausstellung „Schienen in die Vergangenheit“. Auch das Rätselheft „Entdecke Leoben“ wurde aktualisiert und erscheint in neuem Design.