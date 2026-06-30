Binnen 16 Minuten braust der Zug vom Bahnhof Weststeiermark durch den Koralmtunnel zum Bahnhof St. Paul im Lavanttal. Gerade lang genug für einen entspannten Cappuccino. Eher 16 Stunden werden Thomas Pilch und Robert Lenhard für diese Strecke am Donnerstag brauchen – und es wird für die zwei nicht annähernd so entspannend.

Die beiden Redakteure der Kleinen Zeitung wollen die Koralm zu Fuß überqueren. Vom Bahnhof Weststeiermark in Groß St. Florian geht‘s in einer großzügigen Schleife über den 2140 Meter hohen Großen Speikkogel bis ins Kärntner St. Paul. Am Ende dieser Koralm-Challenge sollten Pilch und Lenhard 55 Kilometer Strecke und mehr als 2000 Höhenmeter in den Beinen haben.

„Wir wollen ein Gefühl dafür bekommen, was man investieren muss, um diese Distanz ohne technische Hilfsmittel zu überwinden“, sagt Pilch. Bereits um 5 Uhr in der Früh wandern sie am Bahnhof los, mit ausreichend Wasser in den Rucksäcken, Energieriegeln, Powerbank für die Handys und Taschenlampen, denn womöglich zieht sich der Marsch bis in den späten Abend hinein. „Da werden wir die eigenen Grenzen ausloten müssen“, lacht Lenhard.

Die Rucksäcke sind gepackt und bereit © Lukas Lorber

Retour gehen soll es dann mit dem Zug. Womit sie in nur 16 Minuten wieder zurück am Startpunkt in Groß St. Florian wären.

Sie können live dabei sein

Wie es den beiden konditionell und mental auf dem Weg ergeht, bleibt nicht geheim. Im Gegenteil: Per Live-Ticker auf www.kleinezeitung.at können Sie, liebe Userinnen und User, jeden Schritt hautnah verfolgen. Pilch und Lenhard werden nicht nur fleißig Videos und Fotos im Ticker posten, sondern auch ihren Live-Standort übermitteln.

Via Live-Ticker auf unserer Homepage können Sie den Weg der beiden über den Berg verfolgen © Thomas Pilch

Das Wetter scheint unseren Wanderern jedenfalls wohlgesonnen: Die Störungsfront sollte bis Donnerstagfrüh durchgezogen sein, heißt es bei der Geosphere Austria, tagsüber wird es windig und weniger heiß als in den vergangenen Tagen. Auch der Regenschutz kann wohl im Rucksack bleiben.

Steirer helfen Steirern

Unsere beiden Redakteure werden auf der Koralm aber nicht nur Kalorien verbrennen, sondern möchten mit ihrem Marsch auch Gutes bewirken. Für jeden erwanderten Kilometer spendet die Kleine Zeitung zehn Euro an die Hilfsinitiative „Steirer helfen Steirern“. Und die Kleine Zeitung zahlt noch einmal zehn Euro an die Hilfsinitiative für jeden, der am Donnerstag um 5 Uhr am Bahnhof vorbeischaut, um unsere Redakteure zu verabschieden. Liebe Userinnen und User – kommen Sie hin! Natürlich können Sie vor Ort auch selber noch für „Steirer helfen Steirern“ spenden.

Damit es um 5 Uhr am Bahnhof in Groß St. Florian pünktlich losgehen kann, heißt es davor zeitig aufzustehen. Bei Oststeirer Pilch, der jüngst mit einem Marsch von Graz nach Ungarn schon heimlich trainiert hat, wird der Wecker vor 3 Uhr klingeln, hat er doch einen Anfahrtsweg von gut einer Stunde. Diesbezüglich genießt Südsteirer Lenhard Heimvorteil, wenngleich er beim Blick auf die Landkarte feststellt: „Kindergeburtstag wird das sicher keiner.“

Die Kolleginnen und Kollegen der Kleinen Zeitung glauben jedenfalls an die beiden - auch wenn sich wohl die wenigsten von ihnen selber so etwas angetan hätten.