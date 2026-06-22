Rund um das Stiftungsfest der Burschenschaft Leder in Leoben sollen Burschenschafter einen Taxler attackiert und mit Nazi-Parolen bedacht haben. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und Wiederbetätigung. Wenn sich die Sache zugetragen hat wie geschildert, muss man sagen: Einmal ist einmal zu viel. Bei solchen Vorfällen gibt es null Toleranz.

Der maximale Schaden für die Montanuniversität ist angerichtet. Das ist fast tragisch, nachdem man sich seit Jahren bemüht, das Image des ewig gestrigen Elfenbeinturms, bevölkert von rechten Recken, abzuwerfen.

So ist sie nicht

Auch studentische Verbindungen, die auf Traditionen Wert legen, aber nichts mit rechtsextremem Gedankengut am Hut haben, stehen auf verlorenem Boden, weil sie ständig mit Rechtsaußen in einen Topf geworfen werden.

So ist sie nicht, die Montanuniversität, an der Menschen aus 93 Nationen studieren. Das kann und muss man sagen. Negative Ausreißer dürfen nicht Tausende in Misskredit bringen. Vielmehr sind diese Vorfälle abzulehnen – und gegebenenfalls strikt zu ahnden.