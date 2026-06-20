Nach einem mutmaßlichen Übergriff auf einen Taxifahrer ermittelt die Polizei in Leoben wegen Körperverletzung und nationalsozialistischer Wiederbetätigung. Gegen 2.20 Uhr wurde der Taxler gerufen, ein Mann und eine Frau stiegen dann im Ortsteil Donawitz zu. Dann wurde „Sieg Heil!“ gerufen, der Taxler soll einem Bericht des „Standard“ zufolge zudem rassistisch beschimpft worden sein.

Fritz Grundnig, Polizeisprecher, bestätigte der Kleinen Zeitung, dass Ermittlungen laufen. „Es hat aber bislang weder Einvernahmen von Opfer oder Zeugen gegeben.“ Drei Männer – laut dem Taxifahrer sollen es Burschenschafter gewesen sein – hätten dem Taxifahrer später noch Schläge und Tritte versetzt. „Der Mann hat Verletzungen unbestimmten Grades erlitten, er hat sich selbst ins Spital begeben“, erläutert Grundnig. „Ermittelt wird wegen des Verdachts der Körperverletzung und nationalsozialistischer Wiederbetätigung gegen mehrere derzeit unbekannte Täter.“

Umstrittene Veranstaltung in Leoben

Der Vorfall passierte in der Nacht, bevor die Leobener Burschenschaft Leder den Kommers zu ihrem 140. Stiftungsfest feiert. Im Vorfeld hatte diese Veranstaltung (wie berichtet) bereits für Diskussionen gesorgt, ist doch der deutsche rechtsextreme Bundestagsabgeordnete Matthias Helferich als Festredner geladen. Die Montanuni in Leoben distanzierte sich scharf vom avisierten Auftritt und betonte, die Veranstaltung finde nicht in Räumlichkeiten der Universität statt und man habe damit auch nichts zu tun.