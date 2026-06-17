„Mit Matthias Helferich wird nicht irgendein konservativer Politiker eingeladen, sondern einer der umstrittensten Rechtsaußenpolitiker Deutschlands. Bundesweit bekannt wurde er durch seine Selbstbezeichnung als ‚freundliches Gesicht des Nationalsozialismus‘, die er später als satirisch gemeint relativierte. Wer einer solchen Person die Bühne bereitet, trifft eine bewusste politische Entscheidung“, reagiert die Sozialistische Jugend Steiermark mit Kritik auf den geplanten Auftritt des rechtsextremen Politikers als Festredner bei der Leobener Burschenschaft Leder.

Die Einladung zeige einmal mehr, dass die Burschenschaft Leder kein harmloser Traditionsverein sei, sondern Teil eines deutschnationalen Milieus, das seit Jahrzehnten als ideologisches Vorfeld der extremen Rechten fungiere. Der steirische SJ-Vorsitzende Constantin Benga fordert daher das Rektorat der Montanuni auf, die schlagende Burschenschaft, die nicht zum ersten Mal mit einschlägigen Vorfällen für Empörung gesorgt habe, von der Hochschule auszuschließen.

SJ-Chef Constantin Benga © SJ Steiermark

Das Rektorat hat sich, wie berichtet, aufs Schärfste von Helferichs Auftritt distanziert. Die Veranstaltung finde allerdings weder in Räumen der Montanuni statt, noch habe sie damit etwas zu tun. „Wenn eine Verbindung wiederholt durch rechtsextreme Vorfälle auffällt, stellt sich nicht mehr die Frage, ob es ein Problem gibt. Die Frage ist, warum dieses Problem weiterhin toleriert wird. Das ist ein eindeutiger Fall für den Staatsschutz und ein Fall, bei dem auch die Universitätsleitung endlich handeln muss“, schließt Benga.