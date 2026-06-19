Strom liefert das bisher größte Sonnenstromkraftwerk der Steiermark bereits seit September 2025. Nur kurze Zeit später ging diese PV-Großanlage am Traidersberg in St. Peter-Freienstein in den Vollbetrieb. Mit insgesamt 61.200 Photovoltaikmodulen mit jeweils 455 Watt Leistung wird eine gesamte Modulleistung von knapp 28.000 kWp erzeugt – auf einer Fläche von knapp 27 Hektar.

Etwa 32 Gigawattstunden Strom werden mit dieser Anlage pro Jahr produziert – genug, um 10.000 Haushalte zu versorgen. De facto werden mit der PV-Anlage Traidersberg, die von der Windheimat GmbH betrieben wird, „relevante Energiemengen“ für die Dekarbonisierung der Stahlindustrie zur Verfügung gestellt. 16,5 Millionen Euro wurden investiert.

Jetzt offiziell eröffnet

Am Freitagnachmittag wurde die Agri-PV-Anlage von Vertretern der Windheimat GmbH und der Voestalpine Stahl Donawitz GmbH in den Regelbetrieb übergeben. Die Voestalpine Donawitz ist wichtiger Abnehmer des Stroms, der erzeugt wird. Bekanntlich hat sich der Konzern mit Greentec-Steel für einen Weg zur Stahlproduktion mit Net-Zero-CO2-Emissionen entschlossen.

Aus der Vogelperspektive eröffnet sich erst die Dimension der PV-Anlage © Armin Russold

Dementsprechend wird die Voestalpine Donawitz im Frühjahr 2027 eine strombetriebene Elektrolichtbogenanlage in Betrieb nehmen. Die PV-Anlage Traidersberg sei „ein starkes Signal direkt vor der Haustür der Voestalpine Donawitz“: „Sie verbindet erneuerbare Energiegewinnung, regionale Wertschöpfung und landwirtschaftliche Nutzung“, so die Betreiber.

Versorgung der Industrie

Damit leiste man einen wichtigen Beitrag zur Versorgung heimischer industrieller Standorte mit nachhaltiger Energie. Neben der Energieerzeugung setze das Projekt auf ökologische Vielfalt und landwirtschaftliche Doppelnutzung: „Bestehende Naturflächen bleiben erhalten und werden durch Blühstreifen, Nistkästen, Greifvogelstangen und extensive Wiesenpflege ergänzt.“

Die PV-Anlage Traidersberg setzt sich aus insgesamt 61.200 einzelnen Modulen zusammen © Offenbacher

Die Fläche der PV-Anlage bleibe tatsächlich landwirtschaftlich aktiv benutzt: „Als Agri-Photovoltaikanlage bietet sie Platz für bis zu 400 Schafe oder Lämmer, die die natürliche Pflege der Grünflächen übernehmen“, führen die Betreiber aus. Die Art der schonenden Beweidung unterstütze eine vielfältige Pflanzenwelt und zeige, wie sich Stromproduktion und Landwirtschaft ergänzen können.

Langer Tag der Energie

Nach der feierlichen Eröffnung am Freitagnachmittag gibt es am Samstag, dem 20. Juni, auch öffentliche Einblicke in das Projekt – und zwar im Rahmen des „Langen Tags der Energie“, bei dem die PV-Anlage besichtigt werden kann. Nähere Infos dazu gibt es auf der Homepage zum „Langen Tag der Energie.“

Gebaut wurde die PV-Anlage Traidersberg übrigens nicht in einer ausgewiesenen PV-Vorrangzone des Landes Steiermark. Anders als bei anderen Anlagen dieser Größenordnung ist die Widmung direkt über die Gemeinde erfolgt, noch bevor das Sachprogramm des Landes beschlossen worden war.

Obwohl es im Vorfeld Gegenwind gegeben hatte, eine Bürgerinitiative in St. Peter-Freienstein Unterschriften gesammelt und sich auch die FPÖ gegen die Pläne für die PV-Anlage stark gemacht hatte, gab es am Ende im Flächenwidmungsprozess keine Einwendungen.