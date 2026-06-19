Eben erst zurück aus Indien, sitzt Susanne Feiel fast schon wieder im Flieger. Dieses Mal hebt die Leiterin der Abteilung International Relations und European University an der Montanuniversität Leoben nach Äthiopien ab. Ihre Mission: Vernetzen, Kontakte knüpfen, Kooperationen anbahnen. Gemeinsam mit ihrem Team macht Feiel die Montanuni international sichtbar.

Mit ihren Bemühungen ist die 42-Jährige eine der Speerspitzen, wenn es darum geht, internationale angehende Technikerinnen und Techniker für ein Studium an der Montanuni zu begeistern, den Austausch zwischen Nationen zu fördern, internationale Studienprogramme zu entwickeln und Kooperationen in der Forschung und strategische Partnerschaften aus der Taufe zu heben und zu vertiefen.

Universitäten besser verzahnt

Um die Montanuniversität als kleine Universität prominenter auftreten lassen zu können, rief Feiel 2019 die Europäische Universität ins Leben – auf Initiative der Europäischen Kommission: „Beteiligt sind neun Universitäten aus insgesamt acht Ländern, und wir von der Montanuniversität leiten diese Allianz“, erklärt Feiel.

An der Montanuniversität Leoben gibt es Studierende aus insgesamt 91 Nationen © Armin Russold

Studierende aus 91 Nationen gehen in Leoben ihrer akademischen Ausbildung nach. Vor drei Jahren hat Feiel die Initiative Fokus Indien gestartet. Im Zuge der Diskussionen mit den Studierendenzahlen sei sie auf das riesige Land und dessen Potenzial gestoßen.

Schnell habe sie erkannt, dass die Zeit ideal sei, um sich beim Rekrutieren von Studierenden und bei strategischen Kooperationen auf Indien zu konzentrieren. „Die Inder verstehen, dass Bildung zu Wohlstand führt. Viele sparen sich das allerletzte Geld ab, um ihre Kinder zum Studieren zu schicken.“

Der Mittelstand in Indien sei am Explodieren: „Viele junge Leute gehen zum Studieren ins Ausland, und man sieht auch, dass Inder im Vergleich zu Menschen aus anderen Nationen oft nicht mehr zurück in ihr Heimatland gehen, sondern sich dort niederlassen, wo sie ihr Studium absolviert haben“, stellt Feiel fest.

„Wir müssen nach Indien“

Wir haben kurz entschlossen gesagt: „Wir müssen nach Indien.“ Und nachdem sie jemand sei, der „gerne konkrete Dinge in Bewegung setzt“, sei sie damals ein erstes Mal nach Indien abgehoben, um die Montanuniversität auf Bildungsmessen vorzustellen.

„Wir waren überwältigt von der positiven Resonanz“, erinnert sich Feiel nach der mühevollen Basisarbeit. Ganz viele akademische Bildungseinrichtungen hätten signalisiert, dass sie mit der Montanuni zusammenrücken möchten.

Ein Staatsbesuch von Indiens Premierminister Narendra Modi 2024 habe den Bemühungen einen weiteren wichtigen, wenn nicht gar den entscheidenden Schub gegeben, erinnert sich Feiel. Letztlich habe er mit dem damaligen Bundeskanzler Karl Nehammer einen Kooperationsvertrag für den Bildungsbereich unterzeichnet.

Auf höchster Ebene gesehen

Das Thema Beziehungen im Bildungsbereich zwischen Indien und Österreich habe die Organisatoren des Staatsbesuchs damals zur Erkenntnis geführt, dass es solche zu diesem Zeitpunkt wegen Feiels Engagement eigentlich ausschließlich über die Montanuni Leoben gäbe. So sei ihre Aufbauarbeit mit einem Mal auf höchster staatlicher Ebene gesehen – und gefördert worden.

Der Unicampus in Leoben ist in den vergangenen Jahren zunehmend gewachsen © KLZ / Andreas Schöberl-Negishi

Mehr und mehr habe man die Zusammenarbeit professionalisiert, auch auf Ebene der Botschaften. Heute sind 40 Studierende aus Indien an der Montanuniversität inskribiert: „Im Herbst sollen es noch mehr werden, voraussichtlich insgesamt etwa 100.“ Wichtig sei es, auch mit den Unternehmen im aktiven Austausch zu bleiben.

Bedarf in den Branchen gut abdecken

Denn man müsse sich gut anschauen, in welchen Bereichen welcher Bedarf herrsche, um diesen möglichst „passgenau“ abdecken zu können. Um das Andocken der unterschiedlichen Kulturen und Mentalitäten reibungslos zu ermöglichen, sei es entscheidend, sogenannte „Connector Talents“ zu haben: „Das sind Menschen, die sich dort und da gut auskennen und zurechtfinden.“

In den kommenden Monaten und Jahren möchte Feiel mit ihrem 40-köpfigen Team in ihrer Abteilung versuchen, die erfolgreiche Initiative Fokus Indien auf verschiedene afrikanische Länder auszuweiten und anzupassen.