Was Ines Schiller (SPÖ) erzählt, erfordert einen guten Magen. Drohbriefe, Fotomontagen von ihr als Joint rauchende Verwahrloste, ihr Foto in einer perversen Pornoszene, Hetzkommentare und wüste Unterstellungen, sie möge sich um ihre Kinder kümmern, sonst würde man sie beim Jugendamt melden. Ines Schiller ist Bürgermeisterin von Bad Ischl und seit ihrer Ernennung 2020 muss sie diese Form von ständiger Abwertung erdulden. Sie wehrt sich, gerade lässt sie erstmals auch rechtlich Dinge prüfen, doch auch ihre Kinder fragen immer wieder: „Mama, wann hört das auf?“

Abwertung von Politikerinnen

Ines Schiller erzählte ganz persönlich von digitaler Gewalt, die analoge Folgen hat. Im Zuge des 75. Städtetages, der in den Räumlichkeiten der Montanuniversität Leoben stattfindet, stand genau diese Gewalt als einer von insgesamt vier Arbeitskreisen im Fokus.

Mit am Podium war Staatssekretär Jörg Leichtfried, der das Thema im Innenministerium jetzt als eine Radikalisierungs-Thematik betrachtet. „Frauenhass ist eine Frage der nationalen Sicherheit. Wenn Politikerinnen aus dem öffentlichen Diskurs gedrängt werden, wenn Journalistinnen mundtot gemacht werden und wenn Frauen auf derart ekelige Weise behandelt werden, ist das ein massives Problem für unsere Demokratie. Es gibt dabei einige Querverbindungen zu extremistischen Milieus wie Rechtsextremismus oder islamistischen Extremismus, besonders im digitalen Raum.“

Hochkarätig besetztes Podium: Ingrid Brodnig, Susanne Lackner, Jörg Leichtfried, Ines Schiller und Alina Zachar © Markus Wache

Eröffnet wurde der Arbeitskreis mit einem ebenfalls in den Fakten harten Vortrag von Digitalisierungsexpertin und Autorin Ingrid Brodnig, die sich in ihrem aktuellen Buch „Feindbild Frau“ mit Herabwürdigung von Politikerinnen beschäftigt. Über die Auswirkungen, die solche ständigen Abwertungen auf Frauen in der Politik haben, sagt sie: „Auch auf kommunaler Ebene hat digitale Gewalt eine einschüchternde und hemmende Wirkung: Damit Menschen weiterhin politisch und gesellschaftlich aktiv sind, braucht es einen starken Einsatz gegen diese unfairen Methoden.“

Susanne Lackner (KommAustria) sieht im Digital Services Act nach wie vor einen großen Hebel © Markus Wache

„Algorithmen demokratisieren“

Spannend war auch die Perspektive von Susanne Lackner. Sie ist stellvertretende Leiterin der Medienbehörde KommAustria und meinte, dass der Digital Services Act als Steuerungselement des digitalen Raumes auf europäischer Ebene „sehr viel bewirken kann, aber die Möglichkeiten sind bei weitem nicht ausgeschöpft.“ Leichtfried zum Problem der US-Techplattformen, die einen großen Teil des digitalen Problems darstellen: „Wir müssen die Algorithmen demokratisieren. Auch wenn das eine große europäische Anstrengung erfordert.“